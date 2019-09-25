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25 сентября 2019, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Таким образом, в ближайшее время ВСУ получат полноценный гаубично-самоходный дивизион. Таким образом Украина пытается устранить проблему, связанную с высокими потерями в артиллерии в ходе войны на Донбассе.

Конечно, можно с высокой долей вероятностью считать, что уровень изношенности САУ оставляет желать лучшего, особенно это касается состояния стволов артиллерийских орудий. Однако, совсем не исключено, что западные партнеры Киева способны обеспечить ВСУ недостающими комплектующими вполне достойного качества. В любом случаи, поставка дивизиона САУ является серьезным подспорьем для восстановления потрепанной на Донбассе украинской артиллерии.

В прошлом году Украина получила от Чехии еще 40 установок 2С1 «Гвоздика». Таким образом, ВСУ постепенно компенсируют урон в артиллерии, понесенный в ходе войны на Донбассе. Поставки из-за рубежа являются по сути единственным источником пополнения украинской военной техники. Фактически все местные «закрома», находившееся на базах хранения, уже использованы киевскими властями. Запасы оставшейся с советских времен военной техники исчерпаны.

Однако, помощь со стороны стран Восточной Европы, входящих в НАТО, вполне способна наполнить украинские арсеналы. Бывшие участники Варшавского договора могут поставить Киеву сотни единиц техники, которая попьет немало крови защитников Донбасса. Установившееся в ходе Минских соглашений «перемирие» позволяет украинской армии накачивать свой военный потенциал, который обязательно будет применен против Донецкой и Луганской Народных Республик.

Если в 2014-2015 годах поставки вооружений и бронетехники из балканских стран еще предпочитали скрывать (объявляя сообщения о прибытии техники из Чехии, Венгрии и Болгарии на Украину - российской пропагандой), то сейчас они идут вполне открыто. Необходимость таких поставок для ВСУ вполне очевидно - по некоторым категориям техники, последствия поражений 2014-2015 года и последующих боев до сих пор не устранены.

Касательно украинской артиллерии. Вчера из 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" был обстрелян поселок Чернухино (подробнее: https://vk.com/id111228080?w=wall111228080_147294).

"В ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов, повреждений, установлено, что обстрел поселка Чернухино велся с применением артиллерийских систем калибра 152 мм - 2А36 "Гиацинт-Б". На месте обнаружены фрагменты артиллерийского (осколочно-фугасного) снаряда ОФ 29 калибра 152 мм", - говорится в сообщении.

В представительстве ЛНР в СЦКК уточнили, что в результате повреждения линии электропередачи (ЛЭП) без энергоснабжения остались 462 абонента поселков Чернухино и Софиевка Перевальского района ЛНР.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5302539.html