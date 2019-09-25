Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Жаркое из блогов 13+

Вероятность гражданской войны внутри США

Демократы инициировали процедуру импичмента Трампа

, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп выступил в ООН с довольно мощной речью, это еще не манифест изоляционизма, но что-то близкое к нему. В противовес глобалисты выпустили не совсем здоровую во всех смыслах шведскую экологическую активистку с несколько специфическим антуражем и бэкграундом, вполне предсказуемо переведя интерес и внимание с Трампа и его выступления на психический срыв (возможно, неплохо срежиссированный) экзальтированной активистки. Трамп, по всей видимости, неплохо оценил заход под него своих противников и полностью проигнорировал шведскую "экологиню".

У возможного импичмента Трампа (если он состоится, что, повторюсь, не слишком вероятно по многим причинам) есть и побочный эффект - позиции Трампа в "глубинном американском народе" продолжают оставаться крайне прочными. Конфликт между модерном и архаикой ("городские против деревенских" - а в американской специфике он звучит как "яппи против рэднеков") - классический конфликт общества, стремительно идущего в развитие. XX и XXI век - это период колоссального модернизационного рывка по всем направлениям, поэтому противоречия между модерном и традиционализмом повсеместны и приобретают лишь разные специфические формы в зависимости от региональных особенностей. В России, к примеру, ответом на стремительную модернизацию, которую демонстрировал СССР, стал приход к власти дремучего феодализма, густо перемешанного с криминалом.

Социум в разных странах и регионах не успевает психологически за стремительностью модернизационных рывков, поэтому ностальгия по "спокойным" временам вполне оправдана. В этом смысле позиции Трампа, как президента страны, испытавшей на себе в течение полувека два фазовых технологических перехода, безусловно, сильны - значительная часть американской глубинки попросту враждебна наступившим изменениям. Уже поэтому вероятность гражданской войны внутри США не кажется совсем уж фантастикой. И импичмент Трампа может стать триггером, который ее запустит.

Но приверженцам глобалистской концепции деваться сейчас некуда - они отдают себе отчет в том, что стремительное развитие порождает несбалансированные противоречия, но как раз сейчас решается судьба всего глобального проекта - если Трамп удержит власть (шанс на это есть), то глобальные элиты могут потерять свой проект или его придется существенным образом выхолащивать и приспосабливать к новым обстоятельствам.

Ну, и, наконец, вопрос тут чисто меркантильный - глобалисты опираются на финансовую олигархию, изоляционисты - на корпоративную. Какая экономико-финансовая модель станет базовой в XXI веке, а значит, и кто будет извлекать из нее доход: финансисты или промышленники. Вопрос не праздный, а ключевой.

Все эти базовые противоречия сходятся в вопросе власти. А властью сегодня является Трамп - руководитель сильнейшей державы в мире. Как политик он совершает массу невынужденных ошибок, его администрация выглядит как теплящаяся постапокалиптическая руина, но это - власть. Это возможность принятия решений, имеющих определяющее значение.

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4240770.html

 

Дас

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

Оглашен прогноз об уничтожении всей территории США в случае ядерной войны с Россией

В случае ядерного конфликта с Российской Федерацией вся территория Соединенных Штатов будет уничтожена. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей человечеству эпидемии. Соответствующий материал появился на страницах отечественных СМИ.

В интернете опубликовали «последнее пророчество» болгарской ясновидящей Ванги, в котором говорится об угрожающей…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать вымышленными сенсациями «ради хайпа». Ранее ряд СМИ сообщили, что девушке…

//новости ан

//новости ан

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно…

//новости ан