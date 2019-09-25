//Жаркое из блогов 13+

25 сентября 2019, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп выступил в ООН с довольно мощной речью, это еще не манифест изоляционизма, но что-то близкое к нему. В противовес глобалисты выпустили не совсем здоровую во всех смыслах шведскую экологическую активистку с несколько специфическим антуражем и бэкграундом, вполне предсказуемо переведя интерес и внимание с Трампа и его выступления на психический срыв (возможно, неплохо срежиссированный) экзальтированной активистки. Трамп, по всей видимости, неплохо оценил заход под него своих противников и полностью проигнорировал шведскую "экологиню".

У возможного импичмента Трампа (если он состоится, что, повторюсь, не слишком вероятно по многим причинам) есть и побочный эффект - позиции Трампа в "глубинном американском народе" продолжают оставаться крайне прочными. Конфликт между модерном и архаикой ("городские против деревенских" - а в американской специфике он звучит как "яппи против рэднеков") - классический конфликт общества, стремительно идущего в развитие. XX и XXI век - это период колоссального модернизационного рывка по всем направлениям, поэтому противоречия между модерном и традиционализмом повсеместны и приобретают лишь разные специфические формы в зависимости от региональных особенностей. В России, к примеру, ответом на стремительную модернизацию, которую демонстрировал СССР, стал приход к власти дремучего феодализма, густо перемешанного с криминалом.

Социум в разных странах и регионах не успевает психологически за стремительностью модернизационных рывков, поэтому ностальгия по "спокойным" временам вполне оправдана. В этом смысле позиции Трампа, как президента страны, испытавшей на себе в течение полувека два фазовых технологических перехода, безусловно, сильны - значительная часть американской глубинки попросту враждебна наступившим изменениям. Уже поэтому вероятность гражданской войны внутри США не кажется совсем уж фантастикой. И импичмент Трампа может стать триггером, который ее запустит.

Но приверженцам глобалистской концепции деваться сейчас некуда - они отдают себе отчет в том, что стремительное развитие порождает несбалансированные противоречия, но как раз сейчас решается судьба всего глобального проекта - если Трамп удержит власть (шанс на это есть), то глобальные элиты могут потерять свой проект или его придется существенным образом выхолащивать и приспосабливать к новым обстоятельствам.

Ну, и, наконец, вопрос тут чисто меркантильный - глобалисты опираются на финансовую олигархию, изоляционисты - на корпоративную. Какая экономико-финансовая модель станет базовой в XXI веке, а значит, и кто будет извлекать из нее доход: финансисты или промышленники. Вопрос не праздный, а ключевой.

Все эти базовые противоречия сходятся в вопросе власти. А властью сегодня является Трамп - руководитель сильнейшей державы в мире. Как политик он совершает массу невынужденных ошибок, его администрация выглядит как теплящаяся постапокалиптическая руина, но это - власть. Это возможность принятия решений, имеющих определяющее значение.

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4240770.html