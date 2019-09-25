Странствующая проповедница Грета

//Жаркое из блогов 13+

25 сентября 2019, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Именно этим сейчас и занимается Грета Тунберг: "Последние времена настали, страшный суд, то есть глобальной потепление надвигается! А вы, взрослые, погрязли в грехе и корысти, не ведаете, что творите!". В средневековой Европе примерно такие же проповеди пользовались большим успехом. Сильные мира сего терпели суровую критику проповедников и всячески перед ними заискивали. Нечто подобное происходит сейчас и с Гретой.

Я недостаточно компетентен в вопросах климатологии, чтобы всерьез обсуждать угрозу глобального потепления. Очевидно, что не самая ученая девочка Грета также не может компетентно анализировать эту сложную проблему. Для нее, большинства ее сторонников и противников, как и для средневековых проповедников и их аудитории, это прежде всего вопрос веры. Она истово верит в глобальное потепление и его катастрофические последствия. А ее противники также истово в него не верят. Вся эта история демонстрирует, как мало изменилась психология людей за столетия.

Я далек от того, чтобы осуждать Грету. Ведь отнюдь не все бродячие проповедники оказывались пустыми кликушами и бездельниками. Была уже в истории одна больная девочка, обращавшаяся с алармистскими, обличительными проповедями к взрослым. Звали ее Жанна д'Арк".

Источник: https://blog.newsru.com/article/25sep2019/greta2