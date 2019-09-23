//Жаркое из блогов 13+

23 сентября 2019, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Действительно, пора бы уже, потому что сейчас у нас многие дети, особенно за пределами Москвы и Питера, к 1 курсу почти не знают английского, не говоря уже о других языках межнационального общения. При этом в самых развитых странах мира – Японии, Германии, Нидерландах, государствах Скандинавии – английский знает почти всё население, за исключением совсем уж упрямых пенсионеров. Многие европейцы с детства знают несколько языков.

Сегодня без знания английского просто невозможно получить нормальное образование. Речь даже не об учёбе за рубежом, а именно о хорошем образовании. Не владея английским, вы ограничиваете себе доступ к лекциям, книгам, другим учебным материалам. Кстати, именно на английском публикуются все научные исследования.

Владение каждым дополнительным языком повышает твою конкурентоспособность в современном мире, делает тебя более успешным, помогает легче осваивать любую новую информацию – всякие ОС и программы, инструкции к автомобилю или 3D-принтеру, просто специальную литературу по твоей профессии.

Но в России есть движение, для которого сдача ЕГЭ по иностранному языку «противоречит Стратегии национальной безопасности РФ». Называется оно «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив».

И вот эти «родители» на полном серьёзе выступают против обязательных экзаменов:

«Мы, российские родители, глубоко встревожены и возмущены введением обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку… Выбор для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по иностранному должен производиться на добровольной основе, так как Россия является великой независимой страной, а не колонией».

Глава комитета Ирина Волынец (РИА Новости. 18.10.2019)

Своей главной миссией «Национальный родительский комитет» называет «защиту семьи и сохранение традиционных ценностей путем консолидации сил общества и государства». Очень грустно, что некоторые родители в 2019 году считают традиционной ценностью России сохранение невежества детей.

Тут можно пойти ещё дальше – запретить компьютеры, любые гаджеты и интернет, читать только русскую литературу, учить только отечественную историю… Понятно, что всё это вполне соответствует заданному сверху тренду на самоизоляцию России, но принесёт ли это пользу детям? Очень сомневаюсь. Импортозамещение нормально не работает даже в промышленности, а вы хотите «импортозаместить» иностранные языки в детских головах. Чем, простите, житиями и молитвами? Выглядит как обычное мракобесие.

Источник: https://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/2503931-echo/