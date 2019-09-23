Симуляция апокалипсиса

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23 сентября 2019, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Вскоре после этих событий исследователи Лаборатории науки и глобальной безопасности Принстонского университета создали симуляцию военного конфликта между двумя странами. Соредактор журнала Science & Global Security Алекс Глезер выложил видео с официальным обращением, в котором говорится о том, что мы должны помнить о потенциально катастрофических последствиях ядерной войны.

Специалисты просят общественность обратить внимание на то, что за последние два года риск военных действий между Россией и США значительно увеличился. Дело в том, что помимо разработок нового типа ядерных вооружений, о чем заявляют лидеры обеих стран, и Россия и Соединенные Штаты отказались от выполнения условий договора о контроле над ядерным оружием.

Часы Судного Дня

Напряженная обстановка наблюдается в мире не впервые. В годы холодной войны, а именно в 1953 году, стрелка часов Судного Дня замерла на отметке без двух минут полночь. Часы Судного Дня (Doomsday Clock) — метафорическая оценка риска уничтожения цивилизации, проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomics). Журнал выпускается с 1945 года. Издание основано участниками Манхэттенского проекта — учеными, которые принимали участие в создании первой в истории США ядерной бомбы.

Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряжённость международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма. Каждый год совет директоров журнала принимает решение о переводе стрелок часов. Издатели журнала приглашают экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии.

Ученые давно обеспокоены ситуацией с ядерным оружием. Однако с 2007 года эксперты стали учитывать риски для человечества, которые возникают не только из-за ядерного оружия, но и других технологий. Сегодня часы Судного Дня показывают 23:58. Они призваны обратить внимание широкой общественности и глав государств на возможные, ужасающие последствия применения ядерного оружия.

Симуляция ядерной войны

Видео начинается с того, что Россия наносит ядерный удар по приграничным районами Германии и Польшы. Причиной к применению ядерного оружия послужила активность блока НАТО в Центральной и Восточной Европе. Спустя несколько часов США вступают в конфликт и тоже применяют ядерное оружие. Бомба падает на территорию Калининграда. По расчетам ученых, уже после первой атаки погибнет не меньше 2,6 миллионов человек. В результате последующих действий смерть постигнет примерно 3,4 миллиона человек. А количество жертв спустя всего несколько часов после начала ядерного конфликта составит не меньше 90 миллионов человек.

Уже в первые минуты после начала военных действий Европа погружается во мрак. В официальном обращении ученых также сказано, что человеческие потери не ограничатся на отметке в 100 миллионов человек.

Не стоит забывать о том, какую разрушительную мощь несет в себе ядерное оружие. Все мы знаем о том, что на нашей планете имеется большое количество мест, зараженных радиацией. Многие территории на долгие годы останутся непригодными для жизни.

Как думаете, стоит ли нам с вами переживать? И если ядерная война вдруг начнется, какими будут ее последствия?

Источник: https://crithin.livejournal.com/5714.html?media&utm_source=recommended