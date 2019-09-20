Евросоюз-Украина, до новых встреч!

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20 сентября 2019, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Прошедшие в четверг переговоры вовсе не окончательные. Еврокомиссия, Россия и Украина договорились продолжить консультации по газу через месяц. Зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой трехсторонней встрече по газу в конце октября. Эксперты пока гадают, кто в этих переговорах рискует оказаться главным проигравшим.

«Если «Газпром» откажется от неудобных условий, навязанных парой Евросоюз–Украина в части завышенных объемов транзита, заниженной цены на газ для ГТС, долгосрочного периода действия соглашения, то через некоторое время газотранспортная система Украины окажется грудой металлолома, а идея европейской энергонезависимости пойдет под откос», – считает доцент РАНХиГС Тамара Сафонова. Если перегнуть палку в давлении на Россию, то Евросоюзу придется изыскивать средства для поддержки украинской экономики. И в этом смысле говорить о слабости российской позиции кажется не совсем корректным, уточняет эксперт.

Как замечает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов, «имплементация Украиной норм европейского законодательства в сфере регулирования рынка транспортировки газа невыгодна самой Украине. Ведь в этом случае на газопроводы, которые проходят по ее территории, будут распространяться те же требования, что и на OPAL».

Пахомов продолжает: «Избежать выплаты примерно 3 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, на мой взгляд, России в текущих условиях можно только путем зачета требований в рамках еще действующих или новых транзитных и поставочных договоров. Вероятность того, что «Нафтогаз», имея на руках столь весомый аргумент, просто спишет долг, отказавшись от своих требований, выглядит мизерной».

С одной стороны, как считает старший аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова, вполне можно говорить, что «Россия формально проигрывает конфликт вокруг вопросов, связанных с транзитом». По крайней мере, если резюмировать, то решение Стокгольмского арбитража действительно получается не в пользу России. С другой стороны, вряд ли Киев сможет рассчитывать на решение в его пользу по многомиллиардной компенсации. «Если судебные инстанции не увидят в транзитных тарифах каких-либо грубых нарушений – а их там скорее всего нет, – ни на какие компенсации Киев рассчитывать не сможет», – уточняет Бодрова.

Источник: http://www.ng.ru/economics/2019-09-19/4_7681_econ2.html