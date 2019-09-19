Тотальная цифровизация

//Жаркое из блогов 13+

19 сентября 2019, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Проектом предусмотрено создание единого федерального информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении. То есть появится государственная база данных, в которую будут заноситься сведения о гражданах РФ и иных лицах, определенных проектом федерального закона, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

В проекте оператором этой информационной системы указан ФНС России. В соответствии с проектом, федеральный ресурс о населении формируется и ведётся ФНС России путём «формирования и изменения записей федерального ресурса о населении, содержащих сведения о физических лицах».

Проект предполагает, что в федеральный ресурс о населении включаются базовые и дополнительные сведения о физическом лице. К базовым относятся: фамилия; имя; отчество (при наличии); дата и место рождения и смерти; пол; реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти; СНИЛС, ИНН и иные. К дополнительным сведениям относятся: семейное положение; родственные связи; иные сведения.

Федеральный ресурс о населении формируется и ведется на основании сведений о физических лицах, представляемых уполномоченному органу соответствующими органами и организациями в электронной форме посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Под фразой «соответствующие органы» скрываются: МВД России; Минобороны России; Минобрнауки России; ФНС России; Росморречфлот; государственные внебюджетные фонды.

Сведения об одном физическом лице, включаемые в федеральный ресурс о населении, образуют одну запись федерального ресурса о населении, которая подписывается УКЭП (усиленная квалифицированнаяэлектронная подпись) уполномоченного органа. Защиту информационного ресурса и сведений в нём возлагают на оператора, т.е. ФНС.

По мнению инициаторов данного законопроекта, создание такого ресурса позволит: повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления; обеспечить достоверность и актуальность информации о населении; сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций; обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц; повысить эффективность реализации государственной политики, решения вопросов социально-экономического развития, составления и реализации государственных и муниципальных программ, бюджетов бюджетной системы РФ; обеспечить повышение эффективности борьбы с правонарушениями, сокращение числа мошеннических действий при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, повышение собираемости платежей в бюджеты бюджетной системы РФ.

Есть ощущение, что все последние проекты, связанные с «Цифровой экономикой», направлены на создание «единой базы чего-то там». Ну, давайте вспомним, «цифровой профиль», «база биометрических данных», «электронный паспорт гражданина»… Создается впечатление, что заранее готовится второй этап – «модернизация Цифровой экономики», т.е. объединение «единых баз» в «Единую мегабазу»

Источник: https://habr.com/ru/company/cloud4y/blog/467769/