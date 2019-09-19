Альянс готовит шапку для сбора денег

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19 сентября 2019, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд по итогам заседания военного комитета НАТО, которое прошло в Словении, в последние годы альянс теряет военное превосходство над РФ.

По словам генерала, его коллеги и министры оборон стран Североатлантического альянса признают, что Россия — опасный конкурент в военной сфере, поэтому и преимущества НАТО перед Москвой сошли на нет. А для того, чтобы противостоять "опасности" в мае главы оборонных ведомств приняли новую стратегию альянса.

Более того, как рассказал Данфорд, на прошедшей с 13 по 15 сентября встрече министров обороны стран НАТО обсуждали общую концепцию по обороне и сдерживанию.

"Мы вносим согласованность в планирование внутри НАТО и предпринимаем совместные усилия для наращивания военного потенциала", — не постеснялся признать инициативу НАТО усилить гонку вооружений Данфорд, который также посетовал на то, что Россия, как и Китай, внимательно изучили военную стратегию и действия Соединенных Штатов с момента окончания холодной войны и попытались разработать технологии и стратегии с учетом слабых сторон США.

Напомним, в конце мая военный комитет НАТО принял новую стратегию альянса, положения которой пока держат в секрете. При этом в информационных материалах НАТО сообщалось, что стратегия направлена на "адаптацию Североатлантического альянса ко все более сложным вызовам безопасности", а также на определение параметров "эффективного сдерживания и обороны", процесса принятия решений, будущих планов, обеспечения "согласованности общих усилий".

Понятно, что все эти потуги потребуют дополнительных расходов от участников альянса. Так что в ближайшее время последуют заявления о необходимости каждой страны НАТО увеличить отчисления на оборону и т.п.

Источник: http://www.segodnia.ru/content/219224