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18 сентября 2019, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты, ссылаясь на объективные данные, характеризующие траектории полетов БПЛА и крылатых ракет, склонны считать, что они прилетели не со стороны Йемена, а со стороны Ирака. Их полет проходил над Кувейтом и над дислоцированными у его берегов кораблями ВМС США. Но американские зенитно-ракетные системы (ЗРС) Patriot, которые стоят на вооружении ВМС Пентагона и Кувейта, не смогли их засечь и уничтожить. ЗРС Patriot, которые прикрывали нефтяные объекты Саудовской Аравии, также не смогли нейтрализовать атаку.

Таким образом, для некоторых государств и их стратегических объектов появились военные угрозы, от которых трудно или даже невозможно уберечься. Президент РФ Владимир Путин в Анкаре предложил Эр-Рияду для защиты нефтяных объектов российские ЗРС С-300 или С-400. По оценкам экспертов, эти системы более эффективные, чем Patriot. Но если по объектам будет выпущено несколько десятков БПЛА и ракет, боекомплекта С-300 и С-400 явно не хватит. К тому же стрельба этими ракетами по дронам – как стрельба из пушек по воробьям.

Научно-технический прогресс шагнул так далеко, что даже хуситы и другие незаконные вооруженные формирования (НВФ) в потенциальных зонах конфликта могут обладать подобным оружием (БПЛА и ракетами). И массовое применение такого оружия способно нейтрализовать эффективность современных ЗРС.

Вот и глава Минэнерго РФ Александр Новак озаботился проблемами защиты стратегических энергетических объектов в России и предлагает «еще раз провести оценку текущей ситуации» по отражению от возможной воздушной агрессии со стороны БПЛА и ракет вероятного противника.

Проблема в том, что в XXI веке определить, кто истинный военный противник государства, становится все сложнее. Развитие военно-теоретической мысли позволяет нестандартно применять новые средства поражения. Дешевизна, дальнобойность, компактность и большая разрушительная сила данного оружия и его доставки позволяют реализовывать новую стратегию войны. В экспертной среде она получила название «стратегия системно-сетевой войны». Основой вооруженной борьбы становится воздействие по всем элементам и сферам деятельности государства – жертвы агрессии. Этот термин ввели ведущие отечественные специалисты по войне будущего полковники Игорь Попов и Муса Хамзатов. В изданном ими в 2016 году труде «Война будущего: Концептуальные основы и практические выводы. Очерки стратегической мысли» (см. «НГ» от 13.10.16) они указали особенности нового характера войны: «Все государство и все общество противника понимается как система со своими ключевыми критическими «узлами», разрушение которых значительно снизит их оборонный потенциал и малой кровью приведет к победе. Нет необходимости бороться со всеми вооруженными силами или населением противника, достаточно поразить только их «центры тяжести».

Основной движущей силой в такой войне, по мнению авторов, стал «облачный (аморфный) противник». Основные структурные элементы системы обеспечения такого противника находятся в странах ближнего или дальнего зарубежья, формально не являющихся участниками конфликта. За таким противником стоят «кукловоды» и «провайдеры», но вычислить их бывает трудно. По мнению авторов, войны и конфликты с участием «облачного противника» – ближайшая реальность.

Источник: http://www.ng.ru/kartblansh/2019-09-17/3_7678_kart.html