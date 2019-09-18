Трезвая политика в части, укрепления здоровья

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18 сентября 2019, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Совершенно очевидно, что реклама слабоалкогольных напитков, т.е. пива и вина, в печатных СМИ носит исключительно просветительский характер, информируя население о качественных напитках, а не суррогатах, заполняющих наши магазины. Кроме того, это укрепляет экономику газет и журналов, а в конечном итоге увеличивает налоговые отчисления в бюджет.

На днях в СМИ сообщили, что ФАС совершенно неожиданно выступила в поддержку ослабления запретов по продвижению пива в различных форматах рекламы.

«В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина», – заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.

Реклама пива в России была полностью запрещена в 2012 году. С 2014 года ее разрешили на период до 2019 года в спортивных телепередачах и на спортивных радиостанциях в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Несколько ранее Минсельхоз выступил за снятие ограничений на рекламу вина в радиусе 200 км от предприятия, производящего этот продукт. Предлагаемое послабление, конечно, скромное, но знаковое. В ряду здравомыслящих ответственных лиц выступил и замминистра связи Волин, который предложил снять все ограничения на рекламу качественного алкоголя в средствах массовой информации.

Радует, что и ФАС, и Минсельхоз, и Минсвязь выступают с позицией здравого смысла. Они понимают, что россиянин пил, пьет и будет пить. Важно только, чтобы употребляли качественные продукты, а не суррогаты и всяческую отраву, и пили поменьше. Но это уже связано с большой воспитательной и просветительской работой и уровнем доходов населения.

На другом полюсе находятся имитаторы заботы о здоровье нации, которые создают видимость защиты населения от пагубного влияния алкоголя, но наносят исключительно вред и здоровью человека, и экономике страны. Как тут не вспомнить благодатные брежневские времена, когда партия и правительство сделали акцент на продвижение слабоалкогольных напитков в стране в качестве магистрального пути борьбы с алкоголизмом. Вот бы и нашему Минздраву, и примкнувшему к нему депутатскому корпусу поучиться у политбюро ЦК КПСС здравому смыслу, трезвой политике в части, укрепления здоровья населения.

Источник: https://echo.msk.ru/blog/oskin/2503571-echo/