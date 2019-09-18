Трудовой кодекс с гибкими статьями

//Жаркое из блогов 13+

18 сентября 2019, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

В интернет-сообществах и на страницах изданий тут же массово нарисовались опросы и их результаты, а потом, как обычно это бывает, все поверили в то, что все хорошо и успокоились.

Но не все так светло и радужно, как кажется на первый взгляд. По факту в большинстве организаций сотрудники давно уже работают больше, чем 8 часов в день. Графики работы 2/2, 4/2 и прочие их вариации с продолжительностью рабочего дня 10-12 часов прочно заняли свое место в текстах объявлений на работных сайтах. Они нарушали закон? Нет. Для этого у них есть замечательные статьи Трудового Кодекса о гибком рабочем времени, сменной работе и суммированном учете, а также учетном периоде с упоминанием нормального числа рабочих часов, в помощь которым статья о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

Таким образом, продолжительность рабочего дня у работников со сменным графиком намного больше 8 часов. Зачастую сотрудники отрабатывают нормальное количество рабочих часов только на бумаге. На практике мы видим огромные неоплачиваемые переработки.

При внимательном прочтении Трудового Кодекса мы обнаружим, что единственное упоминание о 8-часовом рабочем дне встречается только в статье о работниках, занятых с вредными или опасными условиями труда, для которых такая продолжительность работы в смену является максимальной. Есть отельные категории работников, для которых установлена сокращенная продолжительность рабочего дня/смены. Но нигде не сказано о том, что для обычных работников нормальная продолжительность рабочего дня 8 часов. Есть ограничение о количестве часов работы в неделю для нормальных условий труда – 40 часов, что никак не подразумевает наличие 8-часового рабочего дня.

Так что же получается? В свете чуть более давних новостей о перспективе 4-дневной рабочей недели паззл складывается очень красиво: работая по 10 часов в день мы получим 4-дневную рабочую неделю с тремя выходными днями. Для тех, кто работает по сменному графику и иным вариациям отклонений от вскоре несуществующей нормы, ничего не изменится. Работникам, привыкшим к 8-часовму рабочему дню, придется тяжко, потому что к продолжительности рабочего дня прибавятся перерывы для отдыха и питания и время, потраченное на дорогу к работе, никто не отменяет. В совокупности мы получим минимум 11 часов в день, проведенных на работе, без учета времени в дороге. На сон останется совсем ничего.

Сохранится ли прежний уровень дохода? Нет. Никто не хочет платить больше. В головах руководителей и собственников бизнеса прочно укоренилось мнение о том, что все работники ленивы и часть рабочего времени тратят на свои дела, а не на работу. Два дополнительных часа ничего не изменит. За что тогда платить? Наоборот уменьшить, т.к. будут больше отдыхать.

Источник: https://lika-bo.livejournal.com/5956.html?media&utm_source=recommended