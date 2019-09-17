Продолжать войну по законам Госдепа

//Жаркое из блогов 13+

17 сентября 2019, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи еще министром иностранных дел Германии (сейчас он президент) в 2016 году предложил выполнять Минские соглашения пошагово. Сначала Украина принимает закон об особом порядке проведения местных выборов на неподконтрольных территориях, потом выборы на территории ЛДНР, после их проведения и публикации отчета ОБСЕ с подтверждением демократичности выборов закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» временно вступает в силу. После внесения изменений в Конституции об особом статусе Донбасса и передачи контроля Украине над границей с Россией закон об особом статусе Донбасса обретает постоянное действие.

Другими словами, все просто: «Формула Штайнмайера» — это те же Минские соглашения, только разбитые на этапы, каждый из которых контролируется ОБСЕ и «нормандской четверкой». Поэтому они должны быть письменно изложены трехсторонней контактной группой в Минске и подписаны представителями Киева, Донецка и Луганска. И только потом имеет смысл встречаться в нормандском формате.

По-видимому, Владимир Зеленский никогда не вникал в эти детали. Но непременно хочет встретиться с политическими грандами — Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. В последние несколько недель всем казалось, что ему есть что им сказать. Что-то новое, до него никем не произносимое. Скоро, совсем скоро сокровенное знание шумерско-европейской цивилизации, какое-то тайное пророчество станет доступно массам. Мир замер в предвкушении.

Но что-то пошло не так. Полагаю, мы так и не узнаем истину, открытую древними укромудрецами.

Наблюдать за метаморфозами в риторике укрополитиков, конечно, забавно. Все выходные, пока шел форум Ялтинской европейской стратегии, и даже с утра понедельника они были решительны и непреклонны: встреча в нормандском формате необходима, и как можно раньше. Много накопилось вопросов во времена противного Порошенко, их надо решать. Нет войне, обмен пленными и так далее. Сами знаете. Зеленский под лозунгами о мире всю избирательную кампанию проводил.

Москва прислушивалась и, похоже, чувство глубокого удовлетворения некоторое время у нее росло. Оказывается, пацан понятливый.

Правда, Дмитрий Песков что-то подозревал, а потому о сроках проведения саммита «нормандской четверки» так ничего внятно и не сказал. «Безусловно, ознакомились, — сказал он, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с новой позицией киевских властей по урегулированию на востоке страны. — Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость очень тщательной подготовки саммита, с тем чтобы он был результативным».

Но тогда он еще не знал, что влияние на Киев Курта Волкера, этого представителя Госдепа по Украине на общественных началах и маленького, но очень злобного ястребка, практически безгранично. Неважно, кто в данным момент занимает президентскую табуретку в далекой колонии, то есть, является вождем этого диковатого племени. И неважно, что говорил вождь во время танцев с бубнами вокруг костра. В смысле, избирательной кампании. Война будет продолжаться. Туземные бабы еще нарожают.

И вот уже Зеленский сдает назад: «Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, то мы должны понимать, что четкие сроки выборов будут после вывода оттуда всех войск», — заявил укропрезидент. Тем самым не только дезавуируя собственные слова, но и меняя саму суть Минских соглашений.

Короче, пацану объяснили взрослые дяди в смокингах, что его задача — продолжать войну по заветам Госдепа. А ближе к ночи уже упомянутый Вадим Пристайко вообще назвал вещи своими именами: одна из составляющих «формулы Зеленского» — переход к радикальным мерам, если в ближайшее время не получится решить проблемы. И подчеркнул, что «на все про все» у властей страны есть лишь полгода-год».

Значит, через два года украинцы будут мечтать жить, как при Порошенко. Эту традицию не изменить.

Источник: https://pavel-shipilin.livejournal.com/1042485.html