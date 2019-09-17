Куда не следует ездить одиноким женщинам

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17 сентября 2019, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

В ходе составления рейтинга были учтены восемь факторов, среди которых безопасность для женщин на улицах, уровень умышленных убийств и сексуального насилия, интимного насилия со стороны партнеров, юридической дискриминации. Также был проанализирован вопрос гендерного неравенства.

Рейтинг основан на данных из Gallup World Poll и Equal Measures 2030 от организации Gender Advocates Data Hub.

В итоге, следом за ЮАР расположились Бразилия, Россия, Мексика, Иран, Доминиканская Республика, Египет, Марокко, Индия и Таиланд. Украина оказалась в перечне на 20 позиции.

Страну причислили к опасным из-за плохой уличной безопасности и гендерного неравенства.

В то же время наиболее безопасными названы Испания, Швейцария, Австрия, Ирландия и Сингапур.

Источник: https://55-77.livejournal.com/12710784.html