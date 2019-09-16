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Реконструкция Украины

От руин к новому «поясу городов»

16 сентября 2019, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Практические действия в сфере геоэкономии

«Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является геополитическим центром, потому что само ее существование как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Однако, если Москва вернет себе контроль над Украиной с ее 52-миллионным населением и крупными ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и в Азии», — говорил Збигнев Бжезинский.

На сегодняшний момент, российское общество имеет все возможности взаимодействовать с украинским опосредованно от государственных структур. Главное — наличие на это политической воли со стороны руководства нашей страны. Во-первых, следует понимать, что в современных условиях государственные институты уходят на второй план. Первую роль начинают играть транснациональные компании, для которых самую главную роль играет институт частной собственности.

Во-вторых, современный мир сужается за счет развития информационных технологий и транспорта. Соответственно, вопрос близости стран заключается не в количестве солдат и баз, а в объеме пассажиро- и товарооборота между этими странами.

Исходя из этих двух постулатов высшее российское руководство и бизнес-элита могут выстраивать свою политику в отношении Украины. И первоочередными задачами этого являются (в том или ином виде):

1. Строительство сети автобанов по Украине, модернизация и восстановление железнодорожных путей;

2. Участие в инвестиционных проектах по модернизации и развитию морской инфраструктуры, восстановлению, в партнерстве с европейскими компаниями, разрушенных предприятий Донбасса;

3. Создание Международного фонда содействия совместному малому и среднему бизнесу, венчурные фонды;

4. Формирование законодательной базы для поощрения благотворительной деятельности российского бизнеса и НКО за рубежом;

5. Стимулирование сетевого взаимодействия на уровнях НКО, бизнеса, научных сообществ.

Источник: https://russiancouncil.ru/blogs/debate/rekonstruktsiya-ukrainy-ot-ruiny-k-novomu-poyasu-gorodov/

 

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