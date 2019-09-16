Раздробленные Балканы в евразийском полукруге

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16 сентября 2019, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Балканы могут стать регионом, в котором Россия могла бы сотрудничать с Турцией. Как было отмечено, российским интересам больше отвечают не единые, а раздробленные Балканы.

С точки зрения интересов Турции, Албания важна для её выхода в Адриатический регион, а Босния в Центральную Европу. Но выход Боснии возможен через Сербию, которая является железнодорожным узлом Балкан. Но у сербов есть сложности с боснийцами и особенно албанцами. Россия могла бы представлять интересы Сербии, Турция — Албании и Боснии по косовскому и боснийскому вопросам. Но здесь определенную сложность создает позиция США, которые поддерживают Боснию и Герцеговину и Албанию против Сербии. Ухудшение отношений Турции с США может открыть возможность для её сотрудничества с Россией. Турция является балканской страной, Россия — региональным соседом. Балканы для них представляют интерес с точки зрения безопасности. Они обладают естественными и историческими партнёрами непосредственно внутри Балкан. Для США же Балканы являются плацдармом для агрессии, что в долгосрочной перспективе может отрицательно сказаться на американских интересах.

У России могут быть два взаимодополняющих направления в политике. Первое — использование балканской дилеммы Турции. Разъяснение о взаимоисключении евроатлантической интеграции Балкан, с одной стороны, и интересов Турции по сохранению гео-культурно-исторической связи серединной полосы Балкан с другой. Поскольку первое не обеспечивает автоматически второе. Самое главное, первое невозможно без урегулирования боснийской, косовской и македонской проблем. Решение этих проблем больше уместно в балканском контексте. Не способствуют реализации турецких интересов на Балканах и неясные перспективы членства страны в ЕС. В связи с этим Анкару могло бы заинтересовать разделение сфер влияния на Балканах. Сербия остается в российской сфере интересов, а государства-члены НАТО (Албания, Черногория) и «бесхозные» Босния и Герцеговина и Македония — в турецкой.

Соответственно, вторым направлением политики становится необходимость усиления влияния России в Сербии. Сербия нуждается в обеспечении безопасности, экономическом процветании и энергетических поставках. Даже в случае гипотетического евроатлантического членства Сербии, вряд ли НАТО обеспечит первое, а ЕС — третье. Перед Россией могут открыться перспективы. Но только при определенных условиях: (1) твердых договорных обязательств Сербии относительно тесного военного сотрудничества с Россией; (2) правовых гарантий военной нейтральности; и (3) отказа от присоединения страны к ЕС. Выполнение этих условий может усилить влияние России в Сербии и укрепить положение самого Белграда. Все это в совокупности может подвигнуть Турцию согласиться на диалог. Так, продление «Турецкого потока» в Европу через Сербию, вопрос о котором возник во время визита президента В. Путина 17 января 2019 г. в Сербию, может создать энергетический треугольник Россия-Турция-Сербия; потенциально в нем может участвовать Греция. Эта конфигурация способная внести свой вклад в безопасностиь на Балканах

Россия также могла бы начать подготовку к роли посредника между Грецией и Турцией по вопросу Кипра. С одной стороны, наличие конфликта между двумя государствами-членами НАТО отвечает интересам России. С другой, потенциальное урегулирование при российском посредничестве с учетом непростого положения внутри НАТО могло бы ослабить Альянс в долгосрочной перспективе и сильно укрепило бы позиции России в Турции, Греции и Кипре, её влияние на Балканах и в целом в восточном Средиземноморье.

Источник: https://russiancouncil.ru/blogs/imamedov/balkany-eshche-odin-region-dlya-sotrudnichestva-rossii-i-turtsii/