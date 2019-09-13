«Руслан» и незалежность...

Ан-124 «Руслан» - пока незаменимый тяжелый транспортный самолет. Его выпускали серийно с 1984 по 2004 годы. Машина продолжает удерживать звание самого большого серийного транспортного самолета все эти годы. При длине почти 70 метров и размахе крыльев около 73 метров, Ан-124 способен поднять до 120 тонн груза при максимальной взлетной массе до 392 тонн и пролететь с максимальной нагрузкой до 4800 км со скоростью около 850 км/ч.

«Сто двадцать четвертый» должен был строиться в СССР сразу на двух заводах – в Киеве и Ульяновске (сегодня последний носит название «Авиастар-СП»). До 1994 года первый завод собрал 17 «Русланов», после чего в 2003 году украинцы ввели в строй еще один самолет из старых заделов, на этом завершив фактическое производство. В России сборка велась системно до 1995 года (собрано 33 самолета), после чего на ульяновском заводе остались еще 6 недостроенных машин. Три из них завершили и ввели в строй в 2000-2004 годах. Еще 3 незаконченных российских «Руслана» остаются на «Авиастаре»: это две машины новой серии Ан-124-100М для гражданских перевозок и один Ан-124 в варианте военно-транспортного самолета.

В период после 2006 года Россия неоднократно предлагала Украине возобновить совместное производство Ан-124, но из-за неадекватности украинского руководства проект много лет отодвигался по времени, пока не наступил 2014 год с последующим прекращением делового сотрудничества между сторонами.

В России осуществляется программа модернизации (восстановления) парка «Русланов» собственными силами. С 2010 по 2014 год, например, военные получили из Ульяновска 10 обновленных Ан-124. Согласно данным отечественных специализированных блогов, на вооружении военно-транспортной авиации России сейчас находятся 24 «сто двадцать четвертых. В 2019 году для военных подняли на крыло самолет, который не летал с 2001 года, а на двух самолетах из строевых частей восстановили летную годность, выполнив все необходимые доработки и замены (первый борт военным уже сдали, второй – передадут до конца года). Вторым российским эксплуатантом «Русланов» является коммерческая авиакомпания «Волга-Днепр», флот которой насчитывает 12 самолетов Ан-124-100, осуществляющих перевозки крупногабаритных грузов по всему миру

Добавим, что в России ведется создание самого мощного отечественного авиадвигателя ПД-35. С его появлением в 2020-х годах ускорится процесс разработки тяжелого транспортного самолета для замены Ан-124, который должен появиться в районе 2025-27 годов. Имеющиеся же «Русланы», при соответствующих доработках и своевременном восстановлении летной годности, способны по мнению специалистов обеспечивать перевозки в своем классе как минимум до 2030 года.

Источник: https://cont.ws/@potap1956/1442278