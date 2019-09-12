Финальная распродажа

Я вот подумал, как обычно очень наивно, и показалось мне, что:

1. Такая распродажа государственным активов резко ослабит украинское государство - украинскую государственную власть, которая итак слаба, а если лишится еще и значительной части своей собственности...

Т.е. та "русофобская антироссия", "антисистема или химера" (по Льву Гумилеву), которую с 1991 года упорно создавал из Украины Евроатлантический Запад, будет резко ослаблена

Кому это с наибольшей вероятностью выгодно?

2. Какой капитал с наибольшей вероятностью может вложиться в скупку украинской госсобственности и украинской земли, вы не думали?

Все вокруг кричат про "западные ТНК". Но не кажется ли вам, что на территорию Украины реально пойдет только тот крупный бизнес, который будет уверен в достаточно долгосрочной гарантии своих вложений, насколько бы выгодными они ни казались?

Ведь речь идет о базовых компаниях, о земле... А опыт той же РФ показывает, что хапнутое (в лихих девяностых) можно спокойно национализировать да и все дела, и вот от этого капиталу, который решит заходить на территорию Украины, нужны будут реальные гарантии.

А кто их может дать в реальном, физическом мире на достаточно долгий срок?

Только те субъекты геополитики, которые исторически "курируют" данную территорию - т.е. прежде всего РФ, поскольку Украина является частью постсоветского пространства, и... Китай и ЕС - поскольку Украина является частью большой Евразии, но лишь в той степени, в которой они будут в дальнейшем выступать в качестве стратегического партнера России, как главного гаранта на исторически опекаемой территории

Так что с наибольшей вероятностью заходить на территорию Украины в случае ее "финальной распродажи" будут крупные компании, так или иначе контролируемые российским, китайским и, возможно, каким-то дружественным РФ европейским капиталом (а он-то сейчас и в РФ и в КНР в значительной степени контролируется государственной властью)

3. Кто получит в такой ситуации надежный контроль над еще более ослабленным украинским государством, надеюсь, уже догадываетесь (?)

Поэтому я бы наивно сказал, что для кого именно готовит финальную распродажу команда «Зе» (если она ее готовит, конечно), - вопрос пока что открытый...

И далеко не факт, что готовится всё это для Евроатлантического Запада с его транснациональными компаниями.

Там в верхах люди сидят трезвые, знающие и расчетливые.

И на "чужое поле" с высокими рисками вложение потерять... вряд ли полезут...

Ну а насчет шумихи в СМИ и социальных сетях...

Так ведь информационное прикрытие скрываемых им реальных действий никто же не отменял.

Источник: https://hippy-end.livejournal.com/2949515.html