Если сформулировать предельно упрощенно, чтобы обозначить суть этой системной защиты - у тех стран, у кого своих энергоресурсов больше нету и которые превратились в "энергопаразитов", реальные, материальные производственные технологии тупо срочно системой забираются и передаются тем, у кого энергоресурсы еще есть - главным, базовым "энергодонорам".

А ими сейчас являются прежде всего РФ и Китай (первая вообще напрямую, а Китай - опосредованно через огромные объемы энергии, заключенной в его материальных товарах, развозимых по всему остальному цивилизованному миру).

Что называется, ничего личного, это просто системная необходимость.

Система ведь эта существует здесь только пока свою системную функцию в системе намного более высокого порядка выполняет: перерабатывать как можно больше вещества в единицу времени, переводя его из недр планеты в активный оборот на ее поверхности.

Понятно, что для этого нужно расходовать в единицу времени как можно больше энергии - основы вообще любых материальных процессов.

И когда последняя начинает по нарастающей иссякать (нарастающий Глобальный энергетический откат)... системе приходится максимально снижать издержки, переводя всё, что нужно для продолжения осуществления своей главной функции, к основным энергодонорам и последней самой большой оставшейся кладовой "таблицы Менделеева" на 1/6 суши.

Что мы, собственно, и наблюдаем в виде совершенно необъяснимого, вроде бы, и неожиданного ослабления каких-нибудь два десятка лет назад еще окупировавшего весь цивилизованный мир Евроатлантического Запада ("Мы все живем в Америке" - Тиль Линдеманн, Раммштайн), и внезапного стремительного усиления, казалось бы, полностью поверженной России и отсталого коммунистического Китая.

Резкого упадка Евроатлантического Запада - и столь же резкого усиления Евразийского ЭнергоВостока.

А ведь это действует та самая системная необходимость, от предложений которой никто в этой цивилизации НЕ может отказаться

Помните знаменитые слова дона Корлеоне: "Я сделал ему предложение, от которого он НЕ смог отказаться".

Ну вот и здесь - ровно то самое

Источник: https://hippy-end.livejournal.com/2950565.html?utm_source=recent