Зловещие совпадения

Кроме того, в результате разрушения был нанесён непоправимый урон 40-этажному зданию Дойче Банка, которое в настоящее время демонтировано.

Спустя 10 лет после трагедии на месте башен появился красивый мемориал, напоминающий о том страшном дне, унесшим жизни почти трех тысяч человек.

по официальным данным в списке погибших числились 2983 человек из 80 стран мира, из них 372 неамериканских гражданина, включая троих россиян (в это число не входят 19 террористов). Более 6000 получили травмы и увечья различной степени тяжести.

К настоящему моменту более 21 000 человек обратились в суды с требованием компенсации ущерба, нанесенного терактами. Общая стоимость претензий оценивается в $1,44 млрд.

Надо сказать, что для Всемирного торгового центра теракт 11 сентября был не первым. Первый случился почти за десять лет до: 26 февраля 1993 года в 12:17 на территорию подземной парковки Всемирного торгового центра заехал грузовик с 680 кг взрывчатки, за рулём которого был Исмаил Эйяд, рядом сидел организатор теракта — Рамзи Юзеф. Грузовик взорвался в подземном гараже Северной башни. 6 человек было убито и более 1000 — ранено.

После трагедии около башен был установлен мемориал, однако второй теракт его полностью уничтожил.

Примечательно, что за несколько лет до трагедии Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) выпустило книгу "Экстренный ответ терроризму".

Не так давно индийские нумерологи опубликовали данные своих исследований в отношении событий 11 сентября в газете «Эйшн Эйдж». Ими было обнаруженно удивительное роковое обыгрывание цифры 11во всем что касалось трагедии. Вот лишь некоторая часть:

В названии Нью-Йорка (New York City) 11 букв;

Штат Нью-Йорк вошел в состав США 11-м по счету;

Остров Манхэттен, где располагались роковые башни, был открыт в XVII веке Генри Гудзоном именно 11 сентября;

В названии Афганистан (Afghanistan), откуда родом террористы, 11 букв;

В имени действующего на момент трагедии президента Джорджа Буша (George W Bush), 11букв;

В самолете рейса №11, протаранившего Северную башню, летело 92 пассажира (9+2=11);

В самолете, обрушившегося на западное крыло Пентагона, было 65 пассажиров (6+5=11);

Трагедия произошла 11.09 (1+1+9=11);

Этот день 254-й в году(2+5+4=11);

Сами башни-близнецы напоминают две единички, высота каждой из башен 110 этажей.

Многие американцы, кстати, склоняются к версии о том, что теракт был подстроен американскими властями, на что указывает довольно много странных фактов, однако эксперты полагают, что подстроить такое специально, не привлекая огромного количества людей, было бы просто невозможно.

Пожар на месте руин Всемирного торгового центра продолжался 99 дней, а работа по очистке территории заняла 261 день. Все это время десятки тысяч людей занимались вывозом мусора, которого было собрано 18 тонн. Стальные конструкции здания, вывезенные на свалку, позже продали в Китай и Индию.

Светлая память всем погибшим!

Источник: https://textinthepiter.livejournal.com/63555.html