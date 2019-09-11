Роботы над волнами

В разное время ещё СССР создавал инструменты для борьбы с американскими авианосными группами. Основной упор был сделан на подводный флот и морскую авиацию — дальние ракетоносцы. Первый располагал многоцелевыми АПЛ-охотниками и 8-ю атомными ударными подводными лодками проекта 949 и 949А типа "Курск", носителями 24-х крылатых ракет П-700 "Гранит" (всего 192 ракеты), "заточенных" под атаки АУГ. Вторая — полками сверхзвуковых стратегических ракетоносцев Ту-22М3, Ту-22М2 и дозвуковых Ту-16, оснащённых крылатыми ракетами Х-22. В общей сложности в составе морской авиации в 1991 году насчитывалось около 300 ракетоносцев.

Сегодня в строю остаётся только 6 лодок проекта 949А и 20 многоцелевых атомных подводных лодок-охотников. Вся морская стратегическая авиация передана в состав ВКС России. И флот испытывает острую необходимость наращивания сил и средств, способных дать отпор авианосным соединениям противника. В определённой мере эту задачу могут решать корабли–носители крылатых ракет "Калибр", но их количество сегодня просто неспособно создать перенасыщение современной системы ПВО-ПРО Aegis Weapon System американской АУГ.

И вот тут открывается ниша для отечественного авианосца, "заточенного" на борьбу с АУГ. Авианосца-охотника.

В ответ противники строительства этих монстров тут же снова перечислят все те проблемы и недостатки, о которых мы говорили выше. И будут правы!

Но современный технический прогресс и безусловные успехи нашего ВПК позволяют подойти к строительству авианесущих кораблей с качественно новых позиций.

Всё более очевидно, что на смену пятому поколению самолётов — самых совершенных пилотируемых аппаратов, уже приходит шестое поколение — беспилотная авиация, которая за сорок лет прошла стремительный путь от громоздких радиоуправляемых разведчиков, способных находится в воздухе считанные часы, до современных автономных разведывательно-ударных систем, находящихся в небе десятки часов. Вот именно этот класс БПЛА и может стать основой перспективной морской авиации России. Специфическая среда применения — гладкая водная поверхность упрощает работу таких "беспилотников" по обнаружению морских целей, а современные средства поражения: ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", — позволяют решать при помощи БПЛА весь спектр стоящих перед авианосцами задач.

И именно здесь мы сможем, что называется, срезать дистанцию, отделяющую нас от США. Пока американцы находятся в плену строительства и эксплуатации своих стотысячетонных плавучих мастодонтов, Россия вполне способна начать программу создания качественно нового класса кораблей, который может точно так же похоронить авианосцы, как когда-то сами авианосцы похоронили эпоху "дредноутов". Речь идёт о создании БПЛА-носцев.

Конечно, создание такого класса кораблей — тоже сверхсложная задача, и проблем придёт решить немало, начиная от модернизации существующих и перспективных БПЛА под палубные варианты до создания специальных систем посадки БПЛА на палубу. Но и преимущества таких кораблей тоже очевидны.

Больше не будет необходимости строить целый город на плаву для многотысячной команды моряков, техников, лётчиков и специалистов обеспечения. Команда такого корабля окажется на порядок компактнее, чем у традиционных авианосцев. Размещение и эксплуатация на борту БПЛА не в пример проще, чем пилотируемых самолётов. Сами БПЛА могут испытывать перегрузки, которые неспособны переносить люди. И запускать их можно по-разному, в том числе — и почти вертикально, с помощью ракетных ускорителей.

Для БПЛА-носцев не требуется отдельная сухопутная база обучения лётчиков и их службы вне корабля. Пилотируемая авиация вообще уходит из системы корабль—самолёт.

Сами корабли могут, одновременно с БПЛА, иметь на борту пусковые контейнеры обычных крылатых ракет, усиливающие их ударные возможности как по морским, так и по наземным целям. Фактически, речь идёт о возрождении проекта ТАВКР второго поколения — тяжёлых авианесущих крейсеров, но уже на новом технологическом уровне. Два-три таких корабля, объединённые в один отряд с кораблями прикрытия, способны "вскрыть" любую АУГ вероятного противника, словно консервную банку. И это серьёзно поменяет расклад сил во всём Мировом океане.

Остаётся лишь дождаться, когда до этого додумаются наши адмиралы…

Источник: https://shurigin.livejournal.com/829389.html