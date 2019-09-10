За трезвый образ жизни

Дискуссия эта, надо сказать, вполне себе традиционная и обычно начинается каждый год как раз осенью. Отличия этого года в том, что теперь нам твердо обещают повысить этот возраст в течение года. Правда, позапрошлой осенью нам обещали, что запрет на продажу алкоголя нетрезвым вступит в силу 1 сентября прошлого года. Однако он не вступил и уже прошлой осенью нам обещали принять его в течение года. Не приняли. Так что обо всем этом, как говорится, бабушка надвое сказала.



Однако дискуссия есть и почему бы не подбросить дров в огонь этой дискуссии? Не таких банальных, как сравнение призывного возраста с возрастом разрешения продажи — мол, автомат можно, а водку нельзя. А каких-нибудь поизощреннее.



Вот я поискал, каковы возрастные ограничения в других странах. Разнообразие, надо признать, поразительное. Например, в некоторых штатах Индии спиртное не продают до 25 лет. А после 25 лет его еще в этой Индии надо найти. В США федеральный закон устанавливает нижнюю планку в 21 год, но отдельные штаты могут и ужесточать. В Японии заветный возраст составляет 20 лет. В Южной Корее — 19 лет. В большинстве остальных стран — 18 лет. А вот на Кубе вы можете купить рома уже после 16-ти. Причем, кстати, не только на Кубе. Вы не поверите, но в Германии 16-летний подросток может купить любой напиток брожения, включая пиво и даже вино. А в специальном административном районе Китая Макао вообще нет никаких ограничений.



Разброс, как вы видите, впечатляющий. А теперь, внимание, спрашивается вопрос: есть ли какая-то фундаментальная разница между Японией, где 20 лет, Южной Кореей, где 19 лет и, скажем, Китаем, где 18? Нет никакой разницы. При этом строгая с алкоголем Америка вся сидит на опиоидных анальгетиках, а продолжительности жизни на Кубе, где можно начинать прямо в школе, позавидуют в любой другой стране мира.

Так что, как мы видим, не в возрасте дело. А, видимо, в чем-то другом. И хотя лично я совершенно не против повышения этого самого возраста разрешенной продажи, что-то подсказывает мне, что никаких проблем это вообще не решит.

Источник: https://kononenkome.livejournal.com/1882617.html?media&utm_source=recommended