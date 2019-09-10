Наш новый «ответ Чемберлену»

Ну, просто ответили на вопрос в интервью. «Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты, поскольку в ином случае мы должны были бы, действуя как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права, должны были бы в государственном бюджете выделять миллионы на вмешательства в дела других стран, как это сделал Конгресс, поручив Госдепартаменту тратить 20 миллионов долларов в год для того, чтобы „продвигать демократию“ в России, и мы должны были бы, наверное, поддерживать госперевороты — антиконституционные, вооруженные, как это сделали США со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которым стояли подписи стран — членов Евросоюза», — весьма дипломатично прокомментировал высказывание Эспера Сергей Лавров.

Сергей Шойгу был по военному краток. «Мы, наверное, всё-таки побудем пока «ненормальными». В общем, дал четко понять, что свой курс Россия менять не собирается, несмотря ни на какие санкции и ограничения. Такой своеобразный «ответ Чемберлену». Вспомним, что в 1927 году министр иностранных дел Великобритании Остин Чемберлен выдвинул требование к СССР прекратить «антибританскую пропаганду» и военную поддержку революционного гоминьдановского правительства в Китае. В ответ ему показали кукиш — в агитационных листовках, в том числе на спичечных коробках, появилась фига с надписью: «Вот наш ответ Чемберлену!» Собственно, сейчас произошло нечто подобное на слова Эспера о российской «ненормальности».

«Ненормальность» России глазами западного обывателя (не будем путать с более прагматичными политиками) выглядит в нескольких позициях. Россия активно вооружается, что грозит безопасности Европы и США. Россия «украла» Крым. Россия дружит с Китаем и другими «террористическими» государствами. И, вот парадокс, Россия легко переживает западные санкции. Ну, это же ненормально! Пусть живут западными ценностями!

А Россия не хочет жить по чужим правилам. Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ну, не смогли ничего плохого сделать все эти санкции и изоляции в отношении России. Надо ведь понимать, кого чем можно пугать. Северная Корея откровенно плюет на изоляцию от всего практически мира, в который не входит Россия, Китай и Индия, а это тоже полмира. Изолировать в международном плане Россию вовсе невозможно. Россия может сама изолировать любую из мировых держав. Мы, например, можем той же Америке устроить бойкот с их «Боингами». Вот перестанем покупать эти авиалайнеры — и рухнет вся авиаиндустрия США. Мы на своих вытянем, хотя и не совсем простая будет конкуренция. Но ведь уже есть аналоги! А у «Боингов» упадет рынок сбыта.

Именно проактивная политика американскому господству может вернуть статус мировой державы России. Как ни странно, мы умеем находить внутренние резервы именно в период изоляции. Ну, ведь замену «окорочкам Буша» сумели найти в конце 90-х и сейчас российская курочка рулит во всех магазинах. И танки стали лучше, и ракеты, от которых дрожит не только Ближний Восток в Сирии, но икается у стратегов в Пентагоне. Вы рассчитывали, что Россия встанет на колени? Ошибка — русские предпочитают умереть стоя!

Вот ещё какой парадокс во время всей этой санкционной истерии образовался, который вряд ли попал в обзоры западных аналитиков. Появилась очень устойчивая связка между российской армией и российским обществом. Без банальных «народ и армия едины», а именно на уровне доверия граждан своим защитникам. Люди поверили, что у страны есть надежная защита. Многочисленные учения, когда армия демонстрирует возможность отразить внешнюю агрессию, как на Юге, так и на Крайнем Севере, Востоке или Западе, успешная операция ВКС в Сирии, дали российской армии новый статус «непобедимой и легендарной». И здесь министр обороны максимально использовал не только высокий имидж армии, но и сумел вывести на новый уровень её боевые качества, которые признаны во всём мире.

Не будем бряцать военными мускулами — мощь российского оружия признана даже нашими откровенными неприятелями. И отдадим им дань уважения — их неприязнь позволила армии России выйти на новый уровень военной мощи именно из-за потенциальной внешней угрозы. Можно употребить устоявшийся фразеологизм «валять дурака» по отношению к армиям потенциального противника, но, похоже, они сейчас именно это и делают. В отличие от российской армии, которая сейчас находится в хорошей «физической форме» и далека от тех стереотипов Запада, которые всё ещё видят лишь «старую русскую ржавую ядерную дубинку». В общем, спасибо, господа — мы сделали выводы. Делайте теперь и вы.

Источник: https://cont.ws/@Bogdan37/1441617