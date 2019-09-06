Русские уже не по-русски...

Горюн. «Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастёт». Тот, кто горюет, бедует; горемыка, бедняга.

Голбчик. Уменьшительно-ласкательное от голбец. «На голбчике, у печки, девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая». Многозначное слово. Это может быть: отгородка в крестьянском доме возле печи, в которой находится вход в подполье; деревянный настил над входом в подполье или в чулан; ход в подполье, расположенный возле печи; крышка, закрывающая вход в подполье.

Душной. «— Дедо, а он душной?». Сильно пахнущий, с резким запахом; а также дающий много тепла, жару (если, к примеру, речь идёт о дровах).

Балаган. «— Там, — отвечает, — у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там». Временная жилая постройка в лесу или в поле.

Угрузнуть. «На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замерзнешь ещё!». Застрять, завязнуть в снегу.

Солонина. «Надо ведь солонину домой перевезти». Это могут быть как соленья, то есть засоленные овощи, так и грибы, идущие на засолку. Редко этим словом обозначается бревно, пропитанное в течение нескольких лет солевыми парами в помещении, где варят соль, которое используется в основании строящегося дома.

Рудобой. «У Ланка отец рудобоем был, у Лейка на золотых песках горевал, а матери, известно, по хозяйству мытарились». Рабочий, измельчающий руду.

Малахай. «Слышишь, — люди меня Шапочкой зовут, а у меня тятин малахай, да и тот старый». Просторная, мешковатая одежда, не по размеру.

Рассорка. «Рассорка промеж ними и вышла — кому на отцовском месте оставаться». Раздор, ссора, несогласие.

Шатало. «Пришёл, наше шатало! Корми-ко его!». Тот, кто шатается, то есть ходит, бродит без дела.

Чалый. «У Лейка, видишь, мерин был, не то чалый, не то бурый, звали его Голубко». Серый, с сероватым оттенком, а также светлый с тёмной гривой и хвостом или тёмный со светлой гривой и хвостом.

Ветошь. «Прошлогоднюю ветошь всю зелёной травой закрыло». Старая, прошлогодняя нескошенная трава или же трава, скошенная осенью и побелевшая к весне.

Зипун.«Надел потом шапку да зипун и пошёл на прииск». Верхняя крестьянская одежда, кафтан без воротника из грубого сукна.

Пимишки. «Надел тут Федюня пимишки, шубейку-ветродуйку покромкой покрепче затянул». Название валенок у русского населения на Урале и в Сибири, а также сапоги с высокими голенищами из оленьей шкуры, мехом наружу.

Пустоплесье. «Глядит — пустоплесье какое-то, а кругом лес густой. Посредине пустоплесья берёза старая, будто и вовсе неживая». Пустое, открытое место.

Онучи. «Кто пониточек починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьёт». Лоскут ткани, тряпка на ногу вместо чулок под сапоги и лапти.

Объедь. «Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а всё больше из объеди: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие». Ядовитые растения, которыми объедается скот.

Похаять. «То и горе, что похаять нечем». Ругать, бранить, осуждать.

Смотница. «Того и жди — пересмеивать её станут. Мало смотниц-то?». Сплетница, любящая болтать женщина, вызывающая беспокойство, волнение.

Умоваться. «Умуется парень, лечить его надо». Заговариваться, сходить с ума.

Блазнить. «Давно умер человек, а она его ждёт! Гляди, ещё блазнить станет». Казаться, мерещиться, чудиться, представляться.

Чирла. «Садитесь-ка лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то». Яичница-глазунья. Название связано со звуком, который издают выпускаемые на сковородку яйца.

Источник: https://mel.fm/skazki/162753-bazhov_words