Великая от Черного моря до Эгейского

А сегодня вдруг читаю в новостях заявление Министерства иностранных дел Болгарии, которое обратилось к российскому посольству и попросило не употреблять "сомнительный исторический термин (освобождение)" в контексте прихода советских войск в 1944 году.

Даже не вдаваясь в далекую историю (а там нам есть что припомнить), стоит напомнить болгарам некоторые факты времен Второй Мировой войны...

Во-первых Болгария официально воевала на стороне фашистской Германии. Т.е. еще раз - Болгария являлась официальным союзником Третьего рейха и предоставила свою территорию для размещения немецких войск и авиации. Части болгарской армии без объявления войны пересекли границы с Югославией и Грецией и оккупировали территории в Македонии и Северной Греции.

Во-вторых, поскольку по состоянию на 5 сентября 1944 года на территории Болгарии насчитывалось 30 тыс. немецких военнослужащих, СССР объявило Болгарии войну и советские войска начали продвигаться по территории страны. Сопротивление они не встречали, а население встречало советских военнослужащих с цветами и красными флагами. Уже 9 сентября в Софии произошла революция и боевые действия со стороны СССР были прекращены.

Вот так собственно и закончились поползновения "братушек" с помощью Гитлера реализовать свои давние мечты о Великой Болгарии от Чёрного до Эгейского моря.

Как хотят назвать этот процесс теперешние власти Болгарии, не имеющие никакой самостоятельности в международных отношениях (да и дома то у себя не хозяева)? Не нравится слово освобождение? Ну тогда надо назвать это "придушением фашистского прихвостня" сапогом советского солдата. Так будет исторически точнее и может быть МИД Болгарии не будет иметь ничего против.

Кстати, может быть в том числе и из-за этой "подленькой" политики "братушек" уровень жизни у них в стране самый низкий из всех стран ЕС. Овощи болгарские никому не нужны, большинство предприятий закрыто, население работает в Европе уборщиками и посудомойками. Даже с халявными деньгами за Южный поток из России ЕС их прокатила и поделом.

Источник: https://masterok.livejournal.com/5597215.html?utm_source=popular