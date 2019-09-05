Плодитесь и размножайтесь!

Наше, российское, а в прошлом - советское общество чрезмерно гедонистично. Люди очень любят телесные, обычно весьма немудрящие удовольствия. Им приятно кушать много вкусной еды, приятно видеть в своей собственности большой дом, и покупать много красивых вещей. Приятно настолько, что становится неприятным то, что этой приятности мешает.

Мешают – дети. Маленькие дети плачут, и не дают спать, с ними надо гулять, и они то и дело болеют. С ними надо как-то "заниматься", а так ведь хочется сделть карьеру! Ну, или просто в Турцию съездить, побродить там в олл-инклюзивном ресторане при отеле, полежать на песочке у моря, ощущая себя хозяином жизни. И детей сваливают на бабушек-дедушек.

Это - очень плохой симптом. Дети растут - и у них характер становится каким-то вечно переходным, с ними всё время какие-то проблемы, и материальные, и психические. Надо думать об образовании - сначала о школьном, потом о пост школьном... Решать их, самому себя чувствовать перед ними растерянным - ну неприятно же! Муторно, хлопотно...

Из маргинальной среды дети попадают в детские дома. Даже детские дома становятся, оказывается, лучше чем собственная семья!

А вот в Средней Азии - рождаемость высокая. Там люди не бегут к местному резиденту за материнским капиталом. Они радуются детям - и радуются им во первых, а во вторых - уже и материальному достатку. А недостатка не бояться.

И оттого в итоге та земля с народом, у которого один ребенок на семью, станет принадлежать народу, у которого четверо детей на семью. Это произойдет естественным образом, без заговоров и пушечной пальбы.

Этакая медленная форма самоубийства народа - воспитать у себя любовь к красивому автомобилю, и ... с явным раздражением думать про собственного ребенка "нет, нет, только не второй!"

Источник: https://monetam.livejournal.com/1158781.html?format=light&nojs=1