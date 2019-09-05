Главное - вовремя и без паники ...

Друг - многодетный отец - отдыхающий сейчас с семьей на море, позвонил с вопросом: «Можно ли возвращаться в Москву? Фонит?» В Москву сейчас возвращаться можно, но вот панические настроения, которые назревают в обществе, явно требуют лучшего информирования.

СМИ постоянно акцентируют наше внимание на общественно-политических событиях в целом, и на поведении отдельных лидеров в частности.

Так в канун годовщины начала Второй мировой войны постоянно появлялась информация о том, кто из мировых лидеров поедет на это мероприятие в Польшу, а кто нет – и почему.

Среди глав государств мира в этой связи, безусловно, не остался обойден вниманием президент США Дональд Трамп.

Трамп завил, что не поедет в Польшу, поскольку на Соединенные Штаты надвигается очень серьезный ураган «Дориан» и он должен быть вместе со своим народом.

Чем примечательна эта информация?

Первое – что информация о надвигающемся стихийном бедствии озвучивается. Второе – что эта информация озвучивается своевременно. Третье – что высшая власть (в данном случае США) придает проблемам чрезвычайных происшествий, напрямую связанных с безопасностью граждан, первостепенное значение.

Четвертое – это то, что власть активно участвует в процессе подготовки населения к противостоянию стихийному бедствию.

Почему я обращаю на эти вопросы внимание? Да потому, что это основы основ безопасности: предупрежден – значит вооружен. Я не стремлюсь противопоставлять ситуации «у них, и у нас». Просто всегда в мире есть образцы как должно быть. Ураган надвигается гораздо быстрее, чем, например, наводнение.

Но информация о наводнении, например, в Иркутской области, прозвучала очевидно настолько тихо не внятно и не своевременно, что люди не успели к нему подготовится.

Не прозвучало ни одного заявления профильного министра. У тех же американцев, кстати, никакого МЧС и в помине нет (впрочем, как и в подавляющем большинстве стран мира). Но это не помешало губернатору штата Джорджия объявить об эвакуации из-за урагана «Дориан». То же самое было сделано во Флориде, в Северной и Южной Каролине.

Почему губернатора? Да потому, что его, как и президента Трампа точно услышат.

И услышат его не в связи с тем, что какой-то мэр во время наводнения спасал свое имущество, а не хозяйство своего территориального образования.

К сожалению, мы чаще слышим о стихийных бедствиях постфактум – при разборах полетов о том, кто и что не так сделал.

Либо не слышим вообще, как это было в случае с аварией в Северодвинске.

Только спустя несколько недель после аварии, когда забеспокоилась уже вся Европа и другие регионы мира, Росгидромет сообщил о повышенном радиационном фоне.

Но я не думаю, что такое молчание обеспечивает безопасность граждан. При всей расхожести суждения о том, что «счастье в незнании», история демонстрирует обратное. И по чернобыльской трагедии мы это помним хорошо.

Поэтому я еще раз призываю к реализация всеми главного принципа безопасности: «предупрежден – значит вооружен».

Кстати, сегодняшняя отечественная практика борьбы с терроризмом показывает, что он работает на все сто.

Источник: http://www.ng.ru/blogs/filatov/nashey-bezopasnosti-ne-khvataet-predupreditelnosti.php