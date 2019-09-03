Не воевали - не победили

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уверена, что её страна не выходила из Второй мировой войны и после её реального окончания. По версии Кальюлайд, эта война была завершена для Эстонии лишь 25 лет назад, а именно в 1990-х годах - когда уехали "последние вагоны с техникой оккупационных войск".

С позиции президента Эстонии, до этого момента страна "более полувека" жила в условиях "страданий, экономического регресса и лишения свободы".

Дата из комментария президента Эстонии совпадает с той, когда последние российские военные части покинули территорию страны - случилось это 31 августа 1994 года. А заявление Керсти Кальюлайд сделала в ходе событий в Польше, где вспомнили 80-ю годовщину нападения на страну фашистской Германии.

Заявление эстонского президента уже прокомментировал заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В беседе с РИА Новости он напомнил: по всей видимости, заявление Кальюлайд продиктовано тем, что для страны война никогда и на начиналась. А значит, и закончиться тоже не могла. Эстония не воевала и не победила.

"Война начинается для того народа и того государства, которые воюют за свою независимость", - сказал Шерин, отметив, что подобное к Эстонии не относится, "Для Эстонии война не могла закончиться, потому что она для неё и не начиналась".

В целом депутат полагает, что подобные заявления со стороны эстонского президента неуместны. Наконец, Шерин предложил Керсти Кальюлайд вспомнить хотя бы одно сражение, где эстонские войска одержали победу.

Источник: https://newsland.com/community/4109/content/ne-voevali-ne-pobedili-prezident-estonii-nazvala-russkikh-okkupantami-i-poluchila-zhestkii-otvet/6864154