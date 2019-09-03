Ну, тупые!

Они, в основном, разумеется, и дня не проведшие на заводе - рассказывают, что Путин опять все испортил! Если китайцы построили в России завод - это плохо, ведь его не построили россияне!

Если же его построили россияне, то - не по российским технологиям! И как апофеоз, даже если выполнены первые два условия - этот завод автоматически становится им не нужен, устарел или "подумаешь, так любой дурак сможет".

Вот построили нам китайцы два завода - один делает холодильники, другой - стиральные машины. Теоретически - надо радоваться, ведь это и рабочие места, о которых так переживают креативные, это и налоги, это развитие, в конце-концов, сразу заявлено, что завод не будет отверточной сборкой, что он потянет за собой кучу других производств. Но, что мы знаем про правильные заводы, тупые ватки, правда?

Тут же ко мне прибегают дегенераты, которые, внимание, как говорил Задорнов, приготовьтесь - начинают говорить, что завод этот плохой, ведь - к нему не прилагается конструкторское бюро, блин, по изобретению двигателей для стиральных машин! Типа в СССР было КБ, скажем, Туполева, а в России нет КБ стиральных машин! Вам нравится? Мне очень!

Вообще, если кто-то не догадался, это работают наши друзья тире "западные партнеры". Просто - зашла новая методичка. С либеральными ценностями в России очевидно напряги, поэтому зарядили с другой стороны - про социализм. Правда, как обычно, доверили процесс опять мудакам и отсюда такой же эффект. Единственно, стоит признать, что социализм в России выглядит приятнее, чем права трансформеров. Но, посмотрите на нюансы!

Во-первых, для дебилов докладываю - конструкторское бюро не работает само по себе! И в больших компаниях это теперь называется буржуйским термином R&D - Research and Development, можете еще НИОКР вставить, если удобнее. Иными словами, все это есть - но не про вас, потому что вы тупые теоретики и даже тут умудрились ахинею написать!

Во-вторых, когда вы пишите, это я процитирую "Какая польза от этого простым гражданам, от того же завода стиральных машин, если прибыль завода пойдёт не на благо всего народа, а в карман буржую?!" и тут же, тут же хвалите Китай - вы забываете, что как раз Трамп слезно просит хоть что-нибудь вернуть в Штаты! И зовет не только американские компании, но также - любые другие! Почему-то буржуй Дональд думает больше, чем его тупые исполнители в России?

И так по всему спектру. Отправили наши компании что-то в Германию? Понеслось - отправили мало, отправили что-то простое, отправили что-то из китайских комплектующих - ведь мудакам не надо что-то изучать, я ссылки-то даю на источники, но - соболята, нальнята, зюгинята и хохлятки - этого не читают! У них, у конченных, грезящих о том, что им завтра все принесут на блюдечке с голубой каемочкой - нет цели разобраться! Их жизнь выгребная яма, их смысл существования - гадить! И они думают, что если назвали себя в сети "Сделано в СССР" - так сразу им стало больше веры. Ага, ещё бы Сталиным подписывались - чтобы совсем за "своих" сойти. Как там говорил Задорнов не по тому поводу? Правильно - они тупые.

Источник: https://cont.ws/@potap1956/1434054