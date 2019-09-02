Вообще-то премьерство Гончарука - это правильное решение президента, а главное, честное. Нет, без стеба. Сколько можно прикрываясь чужими спинами готовить для страны ересь под видом реформ, и не отвечать за содеянное.

Если кто не в курсе, пан премьер, как и часть его министров последние пять лет работали в такой себе неправительственной организации (Офис эффективного регулирования (BRDO)), которая жила на западные гранты и выдавала (передавала) Украине проекты «гениальных» реформ, воплощавшихся в жизнь кабминами Яценюка и Гройсмана. И руководил этим политическим борделем Леша Гончарук, который судя по его первой речи в Раде до сих пор не выучил разницы между терминами либерализм и либертарианство. Он никогда в жизни не только не занимался экономической теорией, но даже не заработал «с нуля» ни одной тысячи долларов. Он, как и большая часть его министров профессиональный «грантосос», главным достоинством которых является их полная политическая девственность, что позволит серьезным дядям-олигархам отработать их в ближайшие год-два по полной программе…, а затем выкинуть, как ненужную шелуху.

И не надо Татьяне Монтян издеваться над новым министром (министершей) образования Аней Новосад. Без ошибок писать (и читать) за неё будут другие, а её задача красиво улыбаться на фоне здания теперь уже её министерства.

Нет, я понимаю, Леша ещё не забыл школьную скамью и ему проще сниматься в пиар-роликах, нежели заниматься проблемами страны.

А как же рост экономики в 5-7%? Кто и как его будет обеспечивать? А, ну да «Дядя Игорь» (Коломойский) поможет.

А чуть не забыл о «надзирателе». Гринтоварищество (Грин- с англ. «Зеленый») задаётся вопросом, а что в этой команде делает Арсен Аваков. Мол он не вписывается в неё от слова совсем. Согласен, не вписывается. Но в любом детском саду есть воспитатели, а в лагере вожатые, или надзиратели. И именно таким надзирателем в этом соросовском украинском киндер-сюрпризе будет пока бессменный после 2014 года (!!!) министр МВД.

Источники: https://mediarepost.ru/blogs/315634-novyy-kabmin-ukrainy-detskiy-sad-s-nadziratelem.html

https://ukraineworld.info/ru/politika/novyy-kabmin-ukrainy-detskiy-sad-s-nadziratelem