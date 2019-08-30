«Хомячий вожак после таких призывов спокойно присядет еще на 30 суток»

«Навальный топит за свой проект (не)«умное голосование» как сумасшедший. Задействовал все ресурсы. Призыв выходить на несанкционку 31-го уже слетает с его губ. Что ж, хомяки, в атаку!!!



А ваш предводитель, хомячий вожак, спокойно присядет ещё на 30 суток после таких призывов (ему понравилось что ли?), а вы - на более длительные сроки, так как без конфликта с правоохранителями, как мы поняли, вам уже и жизнь не мила.

Этот «грёбаный конвейер» можно остановить, как я понимаю, только перекрыв потоки финансирования Навального и Ходорковского. Надеюсь над этим уже работают профильные специалисты».

Источник: фейсбук, страница Генерального директора Центра политической информации Алексея МУХИНА:



https://www.facebook.com/alexey.mukhin.12