Этим интересовались ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса!

«Накануне довелось выступить на форуме «Территория смыслов», который организовала молодёжка ОНФ. Что могу сказать? Опасался увидеть сборище бойких и «профессиональных» молодёжных активистов, у которых на лбу написано: «хочу карьеры и денег»...

Опасения не подтвердились. Сказать, что был удивлён — ничего не сказать. Оказывается, вполне возможно заниматься молодёжной политикой без всех этих приторно-елейных проектов с огромными бюджетами, которые заканчиваются сразу же, как только заканчиваются бюджеты (хотя многие из них даже с бюджетом ничего не могут).

<...>

Разносторонние интересы у присутствующих в зале молодых людей. От «написать и раскрутить свою песню» до «признАет ли Россия республики Донбасса». При том, что интересовались этим ребята, живущие в нескольких тысячах километров от Донбасса. Значит, им это реально интересно».

Источник: страница в "ВКонтакте" медиатехнолога, главы PR-агентства "Красная площадь", директора Центра евразийской интеграции, экс-спикера МИД ДНР Константина ДОЛГОВА: https://vk.com/kongenial