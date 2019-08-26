«Купил на рынке попугая, принёс домой, посадил в клетку. Наутро он заорал «Мы здесь власть!» - и потребовал свободу собраний и кило семечек ежедневно.

На вопрос, кто так научил, долго матерился и верещал, что я должен уйти. Посадил в клетку своего кота. Третий день поют гимн России».

Источник: «ВКонтакте», «Отряд боевых ведьм» https://vk.com/club128680936