Где пригодились напёрсточники

Немецкая пресса решила разобраться, куда же деваются выводимые из России миллиарды долларов. Выяснилось, что под видом прямых инвестиций наши нефтяные, газовые и металлургические концерны выводят деньги в первую очередь на Кипр. Но на этом острове никогда не было крупных промышленных предприятий или большого внутреннего рынка. Во что, спрашивается, инвестируют?

А суммы утекают огромные. По данным нашего же Центробанка, только за прошлый год частные лица, банки и предприятия вывели из страны на 57 млрд. долл. больше, чем инвестировали в нашу экономику. А в 2011 г. эта сумма была ещё больше – 81 млрд. долларов.Причём банки в 2012 г. вывели только 13 млрд., а остальные «сбежавшие» 44 млрд. пришлись на долю частных лиц и компаний.

Чтобы как-то уменьшить столь убийственную статистику, наши министерства решили исключить из неё некоторые пункты. В частности, теперь бегством капитала не считается закупка импортных самолётов отечественными авиакомпаниями. А на это только в 2011 г. было потрачено более 6 млрд. долларов.Вот так министр Мантуров с подельниками стимулирует чужую, а не нашу авиапромышленность. Зато обещает президенту наладить отечественное производство портянок или носков для армии.

Но более всего поражает пункт «Ошибки и упущения», на него пришлось 10 млрд. долларов. Теперь это тоже не считается выводом капитала. Сейчас понятно, где нашли работу вокзальные напёрсточники.