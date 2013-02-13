Польский премьер – скрытый немец?

В польских националистических кругах не перестают перемалывать косточки премьер-министру Польши Дональду Туску. Там никак не поймут – является ли он кашубом (это его официальная национальность) или евреем?

Но главное подозрение даже не в этом, а в том, что по происхождению он немец. Говорят, что его деды и бабки после Второй мировой войны, когда часть территорий Германии отошла к Польше, «перекрасились» из немцев в кашубов. Согласно биографии Д. Туска в «Википедии», его дед Йозеф Туск с начала августа по конец октября 1944 г. служил в резервных частях немецкого вермахта. Дело в том, что жители немецкого Данцига (ставшего по желанию Сталина и по итогам Мировой войны польским Гданьском) в ту пору, естественно, имели немецкое гражданство. Поляков в этом германском городе почти не проживало.

Вот в польских националистических кругах и считают премьера Туска лидером, так называемой «Данцигско-Штеттинской (нынешний польский Щецин до 1945 г. также был немецким городом Штеттином) политической группировки». А она, мол, состоит из «перекрашенных немцев» и проводит политику сближения с Германией.

Этим объясняют то, что «кабинет Туска» в период экономического кризиса, начавшегося в 2008 г., принял ту же самую модель выхода из кризиса, которая была применена в Германии. Правда, не добавляют при этом, что такая модель позволила Польше достаточно безболезненно чувствовать себя в период кризиса экономики стран Евросоюза.