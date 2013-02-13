Сирийские боевики в ужасе от наших танков

В Сирии продолжается кровопролитная гражданская война. В боях все стороны конфликта активно используют оружие и технику российского производства, в том числе и наши танки. Они заслужили в Сирии отличные отзывы. Также и со стороны противников Б. Асада – бойцов Свободной сирийской армии (ССА). И это несмотря на массу помоев, вылитых на отечественную бронетехнику бывшими руководителями родного Министерства обороны.

В неофициальных разговорах полевые командиры ССА признаются, что российские танки Т-72, оснащённые динамической защитой, доставляют им массу неприятностей. Порой они просто не знают, как с ними бороться. Т‑72 выдерживает многочисленные попадания из ручных противотанковых гранатомётов (РПГ) и остаётся в рабочем состоянии. Более того, по имеющейся информации недавно бойцы ССА даже были вынуждены подвергнуть специальным испытаниям захваченный у правительственной армии танк российского производства. Они попросту обстреляли его из РПГ. После 13 попаданий танк остался полностью боеспособным – полученные им повреждения были не критичны. А в прошлом году один из командиров повстанческого отряда тоже жаловался на наши танки. По его словам, во время боя по российскому танку было сделано 15 выстрелов из РПГ, но он так и не был уничтожен.

На первый взгляд данная информация выглядят фантастично. Но, по словам полковника Генштаба в отставке, военного эксперта В. Мураховского, она соответствует действительности. К примеру, бывшему министру обороны А. Сердюкову в своё время был показан танк Т-72, получивший многочисленные повреждения в Чечне. Машина получила несколько попаданий из РПГ в разные части корпуса. Тем не менее она сохранила боеспособность. Этот танк до сих пор находится в Кубинке.

Как считает В. Мураховский, Т-72 – надёжный, устойчивый и, главное, простой «как три рубля» танк. Это одна из лучших машин в своём поколении. К тому же у наших новых танков Т‑90 уровень защиты ещё лучше. Их встроенная динамическая защита способна успешно противостоять не только кумулятивным боеприпасам, но и подкалиберным снарядам. Причём эти данные получены не из воздуха. По указанию бывшего начальника Генштаба Н. Макарова были проведены испытания танка Т-90А. Машину взяли прямо с завода и подвергли обстрелу из различных противотанковых средств. Техника подтвердила все характеристики и даже превзошла их. В настоящее время Т‑90А также находится в Кубинке.

Так что критика отечественных танков бывшим руководством Минобороны была вызвана только политическими причинами. Уничтожая репутацию отечественных производителей, горе-руководители армии пытались всего лишь нагнуть промышленность по ценам и прикрыть свои недоработки по выработке технических требований. К счастью, всё это в прошлом. Осенью на выставке в Нижнем Тагиле будет представлен новый российский танк следующего поколения – «Армата». Правда, скорее всего, только на закрытом показе и пока лишь в качестве демонстратора технологий.