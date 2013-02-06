Нужно ли принимать Турцию в ШОС

Постоянно делающий резкие заявления турецкий премьер Реджеп Эрдоган снова удивил весь мир. На днях он объявил о свежеиспечённой геополитической загогулине Анкары. По словам лидера «новых османов», Турции надоело ждать, когда ЕС примет её в свои ряды, и страна готова обратиться к «Шанхайской пятёрке» с просьбой о вступлении в эту организацию. Понятно, что возможность такого поворота турецкой внешней политики не осталась незамеченной ни в Брюсселе, ни в Москве.

Напомним, что сейчас Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объединяет шесть стран: Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Последний не подписал соглашений об укреплении доверия в военной области – так и получилась упомянутая Р. Эрдоганом «Шанхайская пятёрка». Так что турецкий премьер послал в ЕС недвусмысленный сигнал: он готов присоединиться к военному союзу ШОС. Более того, Р. Эрдоган так разошёлся, что без остановки унижал европейцев: «Настало время повернуться спиной к Европейскому союзу. Страны «Шанхайской пятёрки» – лучше и могущественнее ЕС, который не хочет видеть в своём составе мусульманскую страну».

Всё это очень похоже на обычный шантаж и «последнее китайское предупреждение» Брюсселю. Не примете в ЕС, мы повернёмся к Западу пятой точкой. По мнению западных аналитиков, сейчас Турция может позволить себе такую провокацию. Экономика страны развивается намного быстрее европейских стран. Однако страна является старейшим членом НАТО и вряд ли добровольно выйдет из Североатлантического альянса.

Тем не менее турецкая пресса с интересом отнеслась к такому повороту внешней политики. Стамбульские газеты тут же вспомнили, что в прошлом году во время визита в Россию Р. Эрдоган уже делал В. Путину похожее предложение. Правда, в шутку. С тех пор прошло много времени, но тема оказалась не забыта и даже вышла на серьёзный уровень. По мнению турецких экспертов, их страна действительно может вступить в союз, который сейчас «является одной из национальных целей России». Причём против этого не будут возражать даже в Вашингтоне. Всё дело в том, что таким образом США могут получить своеобразного агента влияния в ШОС и через Анкару вмешиваться в процесс принятия решений в организации. Занятная версия. Непонятно только, почему турки считают, что Москва и Пекин добровольно согласятся иметь в своих рядах троянского коня.

Более того, турецкие аналитики считают, что вступление их страны в ШОС благоприятно отразится на создании так называемой Армии Великого Турана (в Великий Туран входят тюркоязычные государства). Руководить этой совершенно «мирной» структурой будет, конечно, Анкара, а войдут в неё Азербайджан, Киргизия и почему-то Монголия.Так что на первый взгляд любопытные турецкие инициативы могут обернуться катастрофой для «Шанхайской пятёрки». Проще говоря, при рассмотрении возможной турецкой заявки не стоит забывать русскую пословицу – «пустили козла в огород».