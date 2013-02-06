Новая ливийская революция назначена на 15 февраля

Обстановка в Ливии по-прежнему остаётся очень запутанной и напряжённой. Стоило Западу ослабить свою хватку и отвлечься на войну в Мали, как в стране началась подготовка к новой революции. Причём в ней намерены участвовать не только сторонники зверски убитого Муаммара Каддафи. Страна расколота – различные племена продолжают активную борьбу за власть в Триполи. Между ними периодически вспыхивают настоящие сражения. К тому же население очень недовольно нынешними властями.

В последние дни по стране стали распространяться листовки и воззвания с призывом выйти на демонстрации и даже поднять вооружённое восстание во вторую годовщину начала ливийской революции – 15 февраля. Именно в этот день в 2011 году в Бенгази прошли первые выступления против режима полковника. Авторы листовок убеждают своих соотечественников в том, что два года назад в Ливии случилась «ненастоящая революция». Теперь же наконец настало время всему народу взять власть в свои руки. Более того, по всей стране началась акция «зелёный флаг». Установка знамён, символизирующих правление М. Каддафи, карается в современной Ливии немедленной смертью. Тем не менее зелёные полотнища поднимаются по всей стране.

Первые сообщения о новом восстании в Ливии появились ещё в конце прошлого месяца. Тогда проживающий в соседнем Нигере Саади Каддафи (сын свергнутого лидера страны) сделал неожиданное заявление о возможности появления в скором времени важных известий с его родины. В последние дни по стране распространилась информация, что Саади располагает новой армией каддафистов, насчитывающей несколько тысяч штыков. К тому же к сторонникам прежнего режима готовы присоединиться и граждане самого Нигера.

Новые власти тоже готовятся к обострению. Они всячески обхаживают бывших военнослужащих ливийской армии в надежде, что те не поддержат восставших. Многим из них недавно было выплачено вознаграждение почти в 2,5 тыс. долларов США.Однако ситуация осложняется борьбой между различными группировками вокруг поста начальника штаба ливийской армии. Впрочем, эксперты не сомневаются – даже если восстание и вспыхнет с невиданной силой, война с новыми властями, поддерживаемыми Западом, будет очень нелёгкой, и исход её может быть печален.

Возможно, чтобы приободрить своих сторонников, каддафисты распространили информацию об их активной поддержке со стороны России. Якобы недавно состоялся разговор лидера племён, верных Каддафи, с В. Путиным. Российский президент, по словам ливийцев, не доволен обстановкой, которая сложилась в их стране после падения прежнего режима. Причём он отметил, что ситуация не будет стабильной без возвращения к власти сторонников полковника.