Старый китаец лучше молодых двух

По информации из китайских источников в академических кругах, политика страны в отношении России уже претерпевает изменения.

Они начались сразу после съезда КПК во всех структурах, работающих на направлении китайско-российских отношений. Среди них Общество китайско-российской дружбы, институты, специализирующиеся на китайско-российских отношениях и изучении современной России. Под предлогом необходимости обновления кадров в них прошла кадровая чистка от сторонников союза Китая с Россией.

Это произошло сразу после прихода к руководству КНР и КПК нового, пятого, поколения руководителей. Престарелых учёных и специалистов отправили в отставку. На их место приходит молодёжь 35–40 лет. Причём сделано всё было очень быстро, за полтора-два месяца после съезда.

Теперь партнёры с российской стороны сталкиваются с трудностями. Привычные для них люди на китайской стороне исчезли. Вместо них сидят молодые мальчики и девочки, которые вежливо улыбаются, но держатся весьма прохладно и отстранённо.