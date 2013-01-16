Вслед за бурами в Грузию переезжают сикхи

Похоже, Грузия становится мировым экспериментальным центром по переселению народов. Впрочем, это неудивительно – самый великий в истории грузин – И. Сталин тоже очень увлекался этой темой. Он переселял по обширной территории СССР чеченцев, ингушей, советских немцев, евреев, крымских татар, турок-месхетинцев и т.д. Теперь же грузинская концепция изменилась – людей разных национальностей заманивают на родину «вождя народов».

При М. Саакашвили в Грузию потянулись южноафриканские фермеры-буры. Правительство Миши выделяло для них лучшие земельные участки. Порой это делалось в ущерб местным нацменьшинствам – на несправедливое перераспределение угодий жаловались проживающие в Грузии армяне. А вот выходцы из Южной Африки были довольны – в отличие от ЮАР, где чёрное большинство отнимало у них землю, на Кавказе они легко получали сотни гектаров земли, отобранной у местных.

Как выяснилось на днях, удачный опыт африканеров не остался незамеченным в мире. Возделывать фермы и поля Грузии устремились сотни фермеров из индийского штата Пенджаб. Как рассказывают сикхи, на их родине все знают о замечательной и гостеприимной стране Грузии, где мало людей (плотность населения 68 человек на кв. км) и полно плодородной земли. А вот в Индии всё совсем наоборот. Их родной штат чрезвычайно перенаселён (550 человек на кв. км). Молва о гостеприимном Кавказе добралась уже и до европейских сикхов. Некоторые из них даже продают всё своё имущество в Германии и вкладывают деньги в аренду земли в Грузии.

Более того, глядя на успехи своих исторических врагов, в страну стали перебираться и пакистанцы. Причём и они, и сикхи имеют удачный опыт массового переселения по всему миру. В XX веке выходцы из Индии отлично освоились в Африке, Канаде, Великобритании. Так что, возможно, скоро в Грузии появится своя «маленькая Индия» – районы, населённые пенджабцами или пакистанцами. Причём по численности населения эти анклавы легко смогут превзойти всю Грузию, в которой проживают всего 4,5 млн. человек. Население же только одной Индии достигает 1,2 миллиарда.