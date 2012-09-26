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Саакашвили «клонировал» Берию

№ 37(329) от 27.09.2012 [«Аргументы Недели », Виктор Крестьянинов ]

Саакашвили «клонировал» Берию
news.bigmir.net

1 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. За несколько дней до голосования обстановка в стране накалилась до предела. Казавшаяся ещё недавно неоспоримой победа правящей партии «Единое национальное движение» теперь под вопросом. На пятки сторонникам М. Саакашвили наступает оппозиционная коалиция «Грузинская мечта».

Причиной резкого падения рейтинга правящего клана стало обнародование информации о массовых пытках в Гдланской тюрьме №8. Показанные в эфире двух телеканалов кадры избиения и изнасилования заключённых стали последней каплей для недовольных властями грузин – по стране прокатилась волна демонстраций, в ходе которых протестующие сжигают веники.

Впрочем, как быстро выяснилось, большой тайны из происходящего в грузинских тюрьмах не делал никто. Факты избиений и пыток заключённых были известны и ранее. Знали об этом и на Западе. По данным сайта WikiLeaks,американцы отлично представляли, кто такой Бачо Ахалая (в 2005–2008 гг. глава системы исполнения наказания).В 2009 г. при назначении его министром обороны дипломаты США высказывали президенту Грузии серьёзные опасения.

Заместитель помощника госсекретаря США Т. Кейденау на встрече с М. Саакашвили подняла вопрос о Б. Ахалая. Она выразила обеспокоенность в связи с его назначением главой военного ведомства. По её мнению, этот человек имеет «плохое прошлое с точки зрения соблюдения прав человека».Однако в ответ Миша устроил настоящую истерику и заявил американцам, что ему непонятна международная критика. И Вашингтон закрыл глаза.

В июле этого года М. Саакашвили перевёл своего подчинённого на должность главы МВД. Представляя сотрудникам министерства их нового начальника, он не скупился на добрые слова. По его утверждению, о достижениях Б. Ахалая уже тогда было известно на всём постсоветском пространстве: «На всей территории бывшего Советского Союза говорят о том, как подметают камеры грузинские «воры в законе». Конечно, в тот момент подобная реклама была преувеличением, однако теперь она кажется излишне скромной. Сейчас о достижениях министра МВД говорят во всём мире – в любой стране известно, что в грузинских тюрьмах заключённые «подметают» камеры вениками, вставленными в ж… Причём М. Саакашвили, судя по приведённой цитате, знал об этом ещё в середине лета.

Но грузинский президент не обошёлся и без вранья. Тюремщики Б. Ахалая насиловали и избивали не только пресловутых «воров в законе». От их беспредела страдали политические противники правительства. На это властям неоднократно указывали грузинские правозащитники. А бежавший в Бельгию бывший сотрудник тюрьмы №8 В. Бедукадзе утверждает, что Б. Ахалая лично участвовал в изнасиловании резиновой дубинкой арестованного полковника разведки А. Тетрадзе. Пожилой военный скончался.

Не может игнорировать случившееся и мировая пресса. По утверждению газеты The New York Times,менее чем за 10 лет количество заключённых в грузинских тюрьмах выросло в четыре раза – с 6 до 24 тыс. человек. К тому же, по словам издания, «в докладе Европейской комиссии по предотвращению пыток за 2010 г. упоминались обвинения в пытках бывших заключённых тюрьмы Глдани. На телах примерно 30% заключённых, умерших в 2011 г., были обнаружены следы физических повреждений и истязаний». Проще говоря, треть умерших заключённых скончались от пыток.

Многие грузины требуют немедленного ареста бывшего министра МВД (после скандала он ушёл в отставку) и говорят о том, что он является «двойником» Лаврентия Берия. Иногда сходство поражает. Л. Берия стал народным комиссаром внутренних дел Грузинской ССР в 28 лет. В этом же возрасте Б. Ахалая возглавил своё первое министерство. Они оба являются менгрелами (субэтническая группа грузинского народа).

Однако М. Саакашвили вряд ли отдаст под суд своего ближайшего сторонника. Так можно остаться без «друзей» и самому оказаться за решёткой. Тем не менее подобная «упёртость» приводит к падению его популярности. По оценкам экспертов, до скандала правящая партия могла рассчитывать на 55–60% голосов избирателей. Теперь же её рейтинг опустился минимум на 10–15%. В результате М. Саакашвили может потерять большинство в парламенте. Впрочем, наверняка грузинский президент хорошо помнит слова И. Джугашвили (Сталина): «Не важно, как голосуют. Важно – как считают».

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