Пасьянс Назарбаева

На постсоветском пространстве осталось считанное число стран, руководители которых не менялись с момента распада СССР. Если подходить к вопросу строго, то их всего два – президенты Казахстана и Узбекистана Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов соответственно. Так как оба находятся в весьма преклонном возрасте (Н. Назарбаеву – 72, И. Каримову – 74), слухи о скором объявлении преемника перманентно будоражат то Астану, то Ташкент.

По понятным причинам состояние дел в Казахстане имеет для России особенный – стратегически важный – характер. Астана – партнёр Москвы по Таможенному союзу, соответственно, Казахстан – важный вектор экспортно-импортных операций. Достаточно сказать, что зять Н. Назарбаева Тимур Кулибаев – член совета директоров ОАО «Газпром».

Ещё в 2011 году как местные, так и российские эксперты говорили о консервации казахского режима. Вокруг президента было всего три фигуры, узурпировавших все подходы к нему, – Аслан Мусин, Карим Масимов и Тимур Кулибаев.

Немалое оживление в связи с этим вызвали последние перестановки во властной вертикали, произведённые Н. Назарбаевым. Влиятельный Аслан Мусин, почти 4 года являвшийся главой администрации президента, был перемещён на статусный, но малозначимый пост председателя Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Это ознаменовало почётную отставку чиновника, ещё недавно имевшего, как говорят, серьёзные президентские амбиции.

Место А. Мусина занял Карим Масимов, до этого пять с половиной лет возглавлявший правительство страны. Ирония Н. Назарбаева состоит в том, что К. Масимов в последние годы был одним из самых последовательных антагонистов А. Мусина. Таким образом, в борьбе двух чиновников бывший премьер-министр одержал убедительную победу.

Казалось бы, отныне К. Масимова можно считать вторым по влиятельности человеком в Казахстане. Тем не менее это неверно. Управление местными элитами требует самых нетривиальных решений, которые Н. Назарбаев и продемонстрировал, раскладывая свой кадровый пасьянс. Одновременно с усилением К. Масимова (в котором, кстати, тоже видят потенциального преемника) на первые роли выдвинулись ещё две влиятельные, но находившиеся в тени фигуры. Первая из них – Нуртай Абыкаев, председатель Комитета национальной безопасности (КНБ), чьё противостояние с А. Мусиным было не менее жёстким, чем борьба А. Мусина и К. Масимова. Вторая – председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. Резкое усиление последнего (был избран на пост главы Мажилиса только в январе 2012 года) стало сюрпризом даже в самом Казахстане.

В результате описываемых перестановок позиции Н. Нигматулина, кстати, вновь были усилены: как говорят, новый премьер-министр Серик Ахметов имеет с Н. Нигматулиным самые конструктивные отношения.

Таким образом, рокировки в верховной власти затронули сразу двух ближайших чиновников Н. Назарбаева. А. Мусин де-факто отправился в «бессрочный отпуск», а К. Масимов одновременно с аппаратным усилением лишился обширного экономического функционала. Позиции Т. Кулибаева пошатнулись ещё раньше: в конце 2011 года он был смещён с поста председателя правления Фонда «Самрук-Казына» в результате событий в Жанаозене. Теперь экспертам не остаётся ничего иного, как оценивать серьёзность позиций Н. Абыкаева и «неожиданного» Н. Нигматулина и размышлять над тем, на что похожа новая вертикаль Назарбаева.

Однако главный вывод из последних событий всё-таки в другом: несмотря на преклонный возраст, Н. Назарбаев остаётся, вероятно, самым изобретательным лидером на постсоветском пространстве. Что не оставляет сомнения в преждевременности слухов о готовящейся передаче власти.