Китайцы хотят съесть всю кукурузу

Рост цен на продовольствие заставляет страны – импортёры еды принимать срочные меры – иначе населению таких государств скоро может угрожать голод. Одним из самых крупных импортёров продовольствия в Азии является Китай. В последнее время власти Поднебесной очень озабочены нехваткой на мировых рынках кукурузы. Из-за очень сильной засухи в США цены на неё уже побили все исторические рекорды.

Такая ситуация вынудила Пекин пойти на экстренные меры. Китай готов предоставить Украине огромный кредит в размере 3 млрд. долларов в обмен на ежегодные поставки в страну около 3 млн. тонн кукурузы. Как отмечают эксперты, ранее китайцы применяли такую схему кредитования только в случае поставок энергоносителей – нефти и газа. Подобные сделки были заключены с Венесуэлой, Россией и некоторыми другими странами.

Министр сельского хозяйства Украины Н. Присяжнюк заявил, что данный контракт стороны подпишут уже в середине октября. По его словам, после получения кредита цены на «царицу полей» заморожены не будут. Поставки зерна будут осуществляться по рыночной стоимости, установленной на момент экспорта. Всего же, по утверждению американцев, каждый год китайцы импортируют более 8 млн. тонн кукурузы, которая используется ими в основном для откорма скота. Это больше всего российского производства в 2011 году – менее 7 млн. тонн.

Подобные наполеоновские планы уже серьёзно обеспокоили Японию и Корею. Эти страны тоже являются крупными импортёрами продовольствия и опасаются остаться без столь необходимой им кукурузы. Тем более, на фоне последнего обострения отношений Пекина и Токио из-за спорных островов от китайцев можно ожидать различных антияпонских мер. Впрочем, понятно, что голод Стране восходящего солнца не грозит. Кукурузу всегда можно заменить другим зерном – если, конечно, и его не скупят оборотистые китайцы.А вот Россия защищена лучше Японии –в 2011 году наша страна экспортировала 0,7 млн. тонн кукурузы стоимостью более 150 млн. долларов.