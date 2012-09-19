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Знак свыше тайным миллионерам

№ 36(328) от 20.09.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Знак свыше тайным миллионерам
1prime.ru
Как известно, Лондонский суд не поддержал иск Б. Березовского к Р. Абрамовичу. Беглый политик пытался отсудить у него огромную сумму, утверждая, что не получил её после того, как расстался со своими акциями ряда российских предприятий.
 
После этого процесса представители российской бизнес-элиты, проживающие как в России, так и в Лондоне, сделали для себя такой вывод. БАБ проиграл суд Роману Абрамовичу только из-за того, что не сумел предоставить суду хоть какие-то официальные документы о своём праве собственности на «Сибнефть». Теперь Роман Аркадьевич может спать спокойно.
Но решение Лондонского суда – это и сигнал близким к Путину бизнесменам при госструктурах и силовикам. Управленцы, которые формально владеют их активами на Западе, могут сделать по отношению к ним тоже самое.

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