Знак свыше тайным миллионерам

Как известно, Лондонский суд не поддержал иск Б. Березовского к Р. Абрамовичу. Беглый политик пытался отсудить у него огромную сумму, утверждая, что не получил её после того, как расстался со своими акциями ряда российских предприятий.

После этого процесса представители российской бизнес-элиты, проживающие как в России, так и в Лондоне, сделали для себя такой вывод. БАБ проиграл суд Роману Абрамовичу только из-за того, что не сумел предоставить суду хоть какие-то официальные документы о своём праве собственности на «Сибнефть». Теперь Роман Аркадьевич может спать спокойно.

Но решение Лондонского суда – это и сигнал близким к Путину бизнесменам при госструктурах и силовикам. Управленцы, которые формально владеют их активами на Западе, могут сделать по отношению к ним тоже самое.