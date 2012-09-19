Американского посла погубила вера в людей

Зверское убийство американского посла в Ливии Кристофера Стивенса потрясло США. Многие простые граждане этой страны искренне недоумевают, как такое могло произойти, после всей оказанной Вашингтоном помощи ливийским «революционерам» в борьбе против Муаммара Каддафи. В таком непонимании ситуации во многом виновата западная пресса, которая делит весь мир на «хороших» и «плохих» парней. Каддафи не повезло – его назначили «плохишом».

Однако, как оказалось, американские дипломаты и разведка, которые по роду своей деятельности должны быть прекрасно информированы о настоящем положении вещей, тоже находятся в плену подобных стереотипов. Это очень удивило многих наблюдателей.

Трудно понять, почему американский посол попал в смертельную ловушку. Похоже, он очень доверял новым ливийским властям, которые состоят из разного рода предателей, проходимцев и настоящих террористов, пришедших к власти на западных штыках. В результате К. Стивенса заманили на якобы конспиративную виллу, о существовании которой никто не должен был знать, и в ходе спланированной атаки хладнокровно умертвили вместе с ещё одним дипломатом и двумя охранниками.

По официальным данным, американский посол погиб из-за пожара – он задохнулся. Однако ливийцы сразу же после гибели дипломата выложили в Интернет его фото. На одном из них видно, как толпа таскает тело американца без штанов. Этот факт явился косвенным подтверждением информации о том, что перед смертью ливийцы изнасиловали К. Стивенса. Точно так же они поступили и с М. Каддафи.

Тем не менее сейчас ливийское руководство пытается обелить «революционный народ». По последней версии, толпа пыталась спасти посла. Когда его тело было найдено внутри одной из комнат разгромленной виллы, он был ещё жив. Это обрадовало «спасателей», которые с криками: «Аллах, он жив» потащили его наружу. Однако рядом не оказалось «скорой помощи», и ливийцы на обычной машине повезли К. Стивенса в больницу, но по дороге он скончался от отравления угарным газом.

Впрочем, ситуация складывается таким образом, что американцам опять придётся «поверить». Не начинать же снова войну со своими «новыми друзьями».