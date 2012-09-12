В обострении вокруг Нагорного Карабаха виноваты США?

Как стало известно «АН» из кругов, приближённых к правительству Венгрии, в этой стране сильно озабочены резкой реакцией Армении и мирового сообщества на выдачу Азербайджану Рамиля Сафарова (так называемого убийцы с топором). Напомним, что этот азербайджанский военнослужащий, в 2004 году находясь на курсах НАТО в Будапеште, зарубил топором своего спящего армянского коллегу.

По словам информированного источника, Венгрия постоянно проводит подобные экстрадиции. Каждый год страна депортирует на родину по 6–8 осуждённых венгерским судом преступников. Выдача Р. Сафарова проходила по обычной схеме. Замминистра иностранных дел Азербайджана прислал официальное подтверждение, что убийца не будет освобождён и продолжит отбывать длительное наказание в заключении.

Но Баку обманул Будапешт – как только Сафаров ступил на азербайджанскую землю, он тут же был освобождён и демонстративно награждён президентом И. Алиевым. Это известие по-настоящему шокировало незадачливых венгров. Страна попала в крайне неприятную ситуацию.

В Будапеште понимают, что данная депортация может легко стать кавказским «выстрелом в Сараево». Напомним, из-за убийства в 1914 году в этом городе австрийского эрцгерцога Фердинанда началась Первая мировая война. Если же сейчас вспыхнет новая война за Нагорный Карабах, то значительная доля вины ляжет на Будапешт. К тому же ситуация складывается таким образом, что свою выгоду из всего произошедшего извлекают все стороны, кроме Венгрии.

Возвращение Сафарова домой помогло И. Алиеву поднять свой авторитет на родине. Тем не менее в Баку всё равно недовольны Будапештом. Из-за обнародования деталей сделки азербайджанские политики выглядят лжецами. Такое никому не понравится.

А армяне, несмотря на огромное возмущение депортацией, получили лишнюю возможность показать всему миру «коварство Баку». Это уже помогло Еревану заручиться поддержкой ведущих мировых держав, которые, в свою очередь, также обвиняют венгров, – сделку осудили ЕС, Россия, США. В то же время, по словам источника «АН», Венгрия не получит никакой денежной компенсации от Азербайджана в размере 2–3 млрд. долларов, о чём ранее сообщали некоторые СМИ. Эту информацию опровергли все стороны.

Вашингтон же опять сумел выйти сухим из воды и перевести стрелки на «младшего партнёра». Курсы, на которых Сафаров встретил свою жертву, были организованы в Будапеште именно США. Причём, по словам источника «АН», это были не курсы НАТО, а курсы FBI (ФБР) (в 1995 г. в Будапеште открыт Восточноевропейский филиал Академии ФБР.Директор академии является независимым от венгров управляющим, а сама академия не подчинена органам власти Венгрии. – Прим. «АН»).

К тому же венгерские спецслужбы сразу предупредили американцев, что Сафаров купил в магазине топор. Однако те никак не отреагировали на эту настораживающую информацию. В результате головорез, спокойно наточив топор, отрубил голову несчастному армянину.