Венгрия запуталась в «кавказском узле»

Всю последнюю неделю пресса Азербайджана ликует: «С возвращением на Родину, Рамиль Сафаров!» – страна восторженно встречает освобождение приговорённого в Венгрии к пожизненному заключению «убийцы с топором». Именно так Сафарова называют венгерские газеты.

В 2004 г. этот азербайджанский военнослужащий, приехавший в Будапешт для обучения на курсах НАТО, зарубил топором своего спящего коллегу – армянского офицера Гургена Маргаряна.

Это преступление шокировало Венгрию. Впрочем, вряд ли в то время большинство венгров понимали, что их небольшая страна оказалась втянутой в самый эпицентр армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха. Возможно, и сейчас, принимая решение передать этого головореза Баку (Сафаров отрубил армянину голову), венгерское руководство и не предполагало, что скандал разрастётся до мирового уровня.

Впрочем, из утечек, просочившихся в венгерскую прессу, стало ясно: правительство страны было готово к большим издержкам и тем не менее пошло на этот шаг. Причина в экономическом положении Венгрии – из-за мирового кризиса она остро нуждается в деньгах, которые ищет по всему миру. Помочь якобы согласился богатый нефтью Азербайджан.

В Баку приняли решение купить государственные облигации Венгрии на астрономическую сумму – 2–3 млрд. долларов. Любопытно, что в сделке активное участие принимает Турция, а ценные бумаги номинированы в турецких лирах. Из-за этого в Венгрии их прозвали – янычар-облигации.Конечно, официально и открыто никто не увязывает выдачу Сафарова и покупку Азербайджаном облигаций. Однако такая сделка сегодня выгодна обеим сторонам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев был очень заинтересован в возвращении Сафарова на родину. Всё дело в том, что Алиев постоянно обещает своим согражданам вот-вот вернуть Нагорный Карабах силой. Но выходить на тропу войны с Арменией не спешит. Похоже, он прекрасно понимает – большая война может легко обернуться позорным поражением. Так что с точки зрения высшего руководства Азербайджана было бы лучше оставить всё как есть. В конце концов, цены на нефть ещё высоки – можно спокойно жить припеваючи.

Однако бесконечно нагнетать истерию вокруг Карабаха и ничего не делать нельзя. Пора бы и продемонстрировать народу хоть какую-то победу. Именно ею и стало освобождение «убийцы с топором», а для этого не жалко и пары миллиардов.