Американцы полюбили Калашников

Как сообщает пресса США, за последние годы за океаном резко вырос спрос на российские автоматы Калашникова (АК). Американские охотники и любители пострелять скупают их десятками тысяч. Уровень продаж «Сайги» (охотничьи карабины на базе АК) за прошлый год вырос на 50%.

Рост экспорта нашего оружия в США начался в 1994 г., после того как Вашингтон запретил импорт китайских подделок. Но настоящий всплеск пришёлся на 2009 год. Тогда в начале экономического кризиса президентом США стал Барак Обама, который пообещал, что ужесточит законы о ношении оружия – особенно полуавтоматического.

Эти планы вызвали большую обеспокоенность американских покупателей – они принялись «затариваться» стволами впрок. Только за прошлый год продажи оружия в США выросли на 14%. И это несмотря на то, что рынок гражданских видов оружия этой страны и так является крупнейшим в мире. По некоторым данным, обычная американская семья в среднем владеет 5–6 стволами – и отказываться от них не намерена. В результате сейчас завод «Ижмаш» продаёт в США столько же автоматов, сколько их покупает Российская армия и полиция, вместе взятые.

Заокеанским стрелкам нравится невысокая цена и очень высокая надёжность нашего оружия.