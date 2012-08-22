Мёртвые угрожают живым

Как известно, Конгресс США подготовил к принятию так называемый «Закон Магнитского». В нём перечислены примерно 60 российских должностных лиц, кому будет запрещён въезд на территорию США, их банковские вклады будут заморожены. И всё это по причине того, что американские конгрессмены посчитали доказанной вину этих лиц в неправомерном аресте и смерти в СИЗО российского юриста С. Магнитского.

В дипломатических кругах западноевропейских стран в связи с этим растут опасения по поводу того, что принятие «Закона Магнитского» повлечёт за собой давление со стороны администрации США на страны ЕС. Конкретно – аналогичных мер против российской элиты. Такие опасения высказываются, в частности, в Швейцарии. Здесь давно свили гнёзда не только представители преступного мира России, но и крупные чиновники.

Но опередили всех в стремлении понравиться американцам власти Чехии. Как говорится, побежали «впереди паровоза»: «слили» российским оппозиционерам имя возможного получателя вида на жительство, председателя Следственного комитета г-на Бастрыкина. Надо сказать, что Чехия давно и успешно служит лежбищем огромного числа «расейских» слуг народа, включая московскую мэрию. Особенно им нравятся Карловы Вары.

Тем временем Конгресс США отложил рассмотрение «Закона Магнитского» на осень. Реально это означает, что он будет рассмотрен уже после президентских выборов в США.