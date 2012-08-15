Турция строит автобаны и одевается в паранджу

Июль-август 2012-го, Турция. Аномальная жара, доходящая до плюс 50, плавит мозги. Над курортной Антальей летают пожарные вертолёты – где-то рядом горят леса. Впрочем, толпы наших туристов почти не обращают на них внимания – дыма не видно, и поэтому нет причины покидать невероятно тёплое Средиземное море и бросать отель с питанием «ультра всё включено».

Тем не менее корреспондент «АН», фактически совершив «маленький подвиг», – отказавшись от круглосуточных напитков со льдом, смог вырваться из полностью русскоязычной туристической «резервации». Цель – проехав около 2000 км по стране, посетить несколько «областных» городов и Стамбул. Увидеть настоящую Турцию с её проблемами и достижениями.

Тюрбаны наступают

Несмотря на изнуряющую жару, почти половина женщин в Стамбуле ходят в традиционных мусульманских платках, называемых в Турции «тюрбанами», и в длинных пальто. В холодной России такие носят весной или осенью. На улицах столицы встречается немало и полностью «закрытых» представительниц слабого пола – они скрывают свои лица за плотными чёрными одеяниями. На фоне многочисленных средневековых мечетей кажется, что время остановилось несколько столетий назад. Говорят, среди «чёрных дев» преобладают туристки из богатых нефтью стран Персидского залива и Ирана – Стамбул один из крупнейших туристических центров мира.

Но, по признанию местных жителей, в последнее время всё больше турчанок тоже начинают надевать паранджу. Причина кроется в политике правящей уже третий срок (10 лет) исламистской «Партии справедливости и развития» (ПСР), возглавляемой премьером Реджепом Эрдоганом. На словах всячески подчёркивая свою приверженность светскому устройству государства, на деле правящая партия поощряет возрождение ислама в стране. Подобная политика резко не нравится многим гражданам Турции, которые не хотят дальнейшей исламизации.

Стоит немного отойти от исторического центра Стамбула, и средневековая картина несколько меняется. В начале знаменитого «турецкого Арбата» – торговой улицы Истикляль – проводят свою демонстрацию местные журналисты. Разложив на брусчатке несколько десятков портретов арестованных за последние годы мастеров пера, они развернули перед собой лозунг на двух языках – «Не может быть никакого свободного общества без свободной журналистики». Но как-либо помешать происходящим в стране репрессиям они пока не могут – на всех последних выборах ПСР уверенно побеждает. Обезопасила правящая партия себя и от авторитетных в стране высокопоставленных военных – их в Турции арестовывают сотнями.

Турецкие дороги и больницы

Однако «новая исламизация» в глазах недовольной части общества отчасти компенсируется активным ростом ВВП. За последние годы Турция пережила период экономического подъёма и победила многолетнюю гиперинфляцию. К тому же в стране развёрнуто настоящее массовое строительство и ремонт дорог. Везде постоянно встречается новая дорожная техника. Причём с её помощью турки строят не одно-двухполосные – «просёлочные» дороги, а настоящие автобаны. Делается всё очень основательно – в два слоя заливается бетонное основание и на него укладывается асфальт.

Похоже, если в Турции и воруют на дорожном строительстве, то тащат «по-божески». Вряд ли подобные проекты можно реализовать при

70–90%‑ных откатах, о которых недавно поведал В. Путину музыкант А. Макаревич.

Не забывает турецкое правительство и о медицине. Не секрет, что многие лекарства на другой стороне Чёрного моря стоят в три раза дешевле, чем в России. Понятно, что этим стараются пользоваться опытные туристы и челноки. Но турецкая таможня не дремлет – в аэропортах Антальи или Стамбула у покупающих таблетки россиян бдительные потомки османов просто отбирают «сверхнормативные» пилюли.

Но и это ещё не всё. В турецких городах типа Невшехира (70 тыс. человек), расположенных в глубине страны, можно встретить прекрасно оборудованные медицинские центры – таких не увидишь и в Москве. Конечно, зачастую это частные, а значит, не дешёвые медицинские учреждения. Но их посетители, спокойно ожидающие своей очереди на удобных диванах, совсем не похожи на олигархов – обычные люди.

Турецкое «красное знамя»

Ещё одним заметным признаком современной Турции является отношение к национальному флагу. Турецкий красный флаг с белыми полумесяцем и пятиконечной звездой встречается в стране повсеместно. За последнее десятилетие полотнища внушительных размеров подняты в важных точках городов, на вершинах гор, на берегах проливов. Национальный флаг стал настоящим элементом турецкого пейзажа. Делается это с одной целью – повысить патриотизм среди населения.

Красивая и наиболее распространённая среди турок легенда утверждает, что впервые красный флаг появился ещё во времена великого султана Селима I(XVI век).После одного из победоносных сражений, обходя ночью поле битвы, он увидел отражение месяца и звезды в луже крови своих погибших солдат. Такая картина и послужила своеобразным «эскизом» для флага.

Есть и ещё одна версия, переносящая описываемые события значительно ближе к нашим дням. Якобы подобная история произошла не с древним султаном, а с великим турецким генералом и государственным деятелем Мустафой Кемалем (Ататюрком). Пролитую кровь погибших патриотов он увидел во время Первой мировой войны после выигранной битвы за пролив Дарданеллы.

Турецкий «дедушка Ленин»

Несмотря на эту победу, итог всей войны для Турции был ужасен – блистательная Порта перестала существовать. Страна лишалась огромных территорий и даже независимости. Стамбул оккупировали войска Антанты, в Босфоре стоял английский флот, а на западе страны расположились греческие войска. Казалось, ещё немного, и Турция уменьшится до размеров мелкого княжества, с территории которого османы начали своё завоевание «половины мира».

Но М. Кемаль сумел переломить ситуацию. Войска под его командованием освободили всю территорию современной Турции от иностранной оккупации. Затем он провёл ряд важных реформ в области государственного устройства, юстиции, культуры и быта, определяющих лицо современной Турции. В начале 20-х годов прошлого века был упразднён султанат, провозглашена республика, а затем религия была отделена от государства – ликвидирован халифат.

Заслуги Ататюрка не забыты и сейчас. Буквально везде в Турции встречаются его портреты и памятники. Хотя до советского культа «самого живого из живых» – В.И. Ленина всё-таки далеко.

Турецкая «Чечня»

Все потрясения, обрушившиеся на Турцию в начале XX века, не прошли для страны даром. Едва не лишившись своего государства, турецкие власти уже не бросались огульно в пучину сражений – стране удалось сохранить нейтралитет в ужасные годы Второй мировой войны.

Но в последнее время правительство страны проводит довольно агрессивную внешнюю политику – во всяком случае, на словах. Однако, глядя на проблему изнутри, становится ясно, что данная риторика предназначена в основном для внутреннего потребления.Таким образом турецкая «партия власти», так же как их соратники по «тяжёлой государственной ноше» в России, старается сплотить своих сторонников и получить дополнительные политические очки.

Какой-либо новой большой войны Турция просто не потянет, в том числе и по внутренним причинам. Страна и так изнурена бесконечной «курдской проблемой». В столкновениях с террористами (по турецкой терминологии) едва ли не каждый день гибнут два-три молодых солдата. Турецкие газеты постоянно печатают портреты погибших на своих первых полосах. Всё это оказывает на население, во всяком случае на его женскую часть, удручающее впечатление.

Несмотря на то что военная служба очень престижна в современной Турции, по признанию некоторых турчанок, когда-то торжественные проводы сыновей в армию превратились в печальное событие. Понятно, что никакая мать не хочет отправки своего сына на юго-восток страны, в курдские районы – слишком велик шанс получить назад бездыханное тело.

Конечно, подобное знакомо и россиянам по войне в Чечне. Однако масштабы происходящего несопоставимы. Территориально Чечня в России занимает хоть и важную, но совсем небольшую часть – менее 0,1%. В Турции же курды претендуют едва ли не на четверть страны. К тому же, по данным ЦРУ за 2011 год, они составляют почти 18% от населения Турции.

С опаской смотрят в Турции и за событиями, происходящими в соседней Сирии. Всех беспокоит всё тот же курдский вопрос. Если сирийские курды по примеру своих иракских братьев обретут ограниченный суверенитет, то положение турецкой армии в неспокойных регионах страны может стать критическим.

Выжили бы Pussy Riot в Турции?

В России широко распространено мнение, что участниц женской панк-группы Pussy Riot,устроивших «молебен» в храме Христа Спасителя (ХСС), в мусульманской мечети наверняка сразу же разорвали бы на кусочки. Конечно, невозможно говорить про все мечети мира. Однако, глядя из Турции, создаётся стойкое убеждение, что в этой стране с нашими девицами ничего страшного не произошло бы.

Турецкие мечети представляют собой очень спокойные и совсем не страшные религиозные учреждения. Словом, всё чинно-благородно. Никаких «злобных янычар», рвущих неверных из-за неправильного дресс-кода, нет и в помине. К примеру, в Стамбуле или в весьма консервативном городе Конья в знаменитые мечети можно легко пройти в шортах и футболке. Нужно только разуться и положить в одноразовый пакетик свою обувь. В некоторых мечетях даже этого не надо – достаточно просто надеть бахилы.

Понятно, что кроме надетой на девицах вызывающей одежды в ХСС было и другое – они прыгали и исполняли глумливые куплеты. Однако даже в этом случае представить какое-либо «турецкое кровопролитие» решительно невозможно. Скорее всего, девушек просто на время задержала бы полиция. Если бы захотела их ловить. Примерно это и произошло с четырьмя активистками украинского движения Femen. Восьмого марта в центре Стамбула, недалеко от Голубой мечети, девушки, выкрикивая провокационные лозунги, почти полностью разделись – на них остались лишь белые трусы. Тем не менее акция для возмутительниц спокойствия закончилась простой депортацией на родину.