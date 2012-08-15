Вьетнам хочет «опереться» на Россию и США для атаки на Китай

Недавно орган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао» опубликовала сенсационный материал – «Секретный план Вьетнама в Южно-Китайском море». Издание, которое всегда выражает точку зрения китайской верхушки, обратило внимание на «подозрительные» заявления вьетнамских политиков, связанные с судьбой порта Камрань.

Китайцы справедливо указывают на стратегическое место, в котором находится порт: «Залив Камрань, расположенный в южной части Вьетнама, занимает стратегическое положение между Тихим и Индийским океаном. Он расположен в нескольких сотнях километров от островов Наньша (Спратли. – Прим. «АН»). Он назывался первым военным портом Азии».

Судя по цитате, китайцев более всего беспокоит судьба крошечных островов Спратли. В настоящее время территория островов оспаривается сразу шестью странами: Вьетнамом, Китаем, Малайзией, Филиппинами, Тайванем и Брунеем.Такое количество претендентов неудивительно. Море возле островов богато рыбой. Это позволяет добывать там ежегодно 500 тыс. тонн разнообразных морепродуктов. А на шельфе обнаружены гигантские запасы нефти – 35 млрд. тонн и природного газа – 8300 млрд. кубометров. Спратли даже часто называют «вторым Персидским заливом».

Поэтому Пекин зорко следит за всем, что происходит вокруг архипелага. Китайцы обратили внимание на ряд последовательных событий: «Сначала Вьетнам пригласил с визитом министра обороны США, после выразил готовность отдать России базу материально-технического снабжения в заливе Камрань». Всё это, по мнению аналитиков Поднебесной, ещё более осложнило и без того напряжённую ситуацию в Южно-Китайском море.

Китайские эксперты предполагают, что таким образом, имея очень ограниченные силы, «Ханой надеется превратить залив Камрань в опорную точку для атаки Китая, а также для усиления военной угрозы по отношению к Пекину». Используя подобные версии «Жэньминь жибао» делает вывод – «Стремления Вьетнама совпали со стратегическими интересами США и России».

Вероятно, к подобным мыслям в Пекине пришли, анализируя политику Москвы в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Китайскому руководству явно не нравится её самостоятельный вектор. Возможно, испытывая «головокружение от успехов», в Пекине почему-то рассчитывали, что Россия будет в регионе простым «помощником и партнёром Китая».Вместо этого, по мнению китайских товарищей, наша страна рассчитывает усилить своё влияние в ЮВА.

Впрочем, пока китайцы считают, что сейчас их стране ничего не угрожает. Учитывая исторический опыт, отношения Вьетнама и США очень непростые. Страны то делают попытки сближения, то отдаляются. А Россия банально не захочет тратить кучу денег: Камрань для неё – лишняя обуза.